Что можно и чего нельзя делать в лунное затмение 8 ноября

Нас ждут судьбоносные перемены, которые всегда к лучшему.

Когда будут затмения в 2022 году

2022 год включает в себя два солнечных и два лунных затмения. Всего получается четыре затмения. Количество затмений в каждом году разное, от четырех до семи. Например, в 2020 году было целых 6 затмений! Астрологи считают, что чем больше затмений в году, тем выше индекс кармичности года. То есть, в такие годы вероятность каких-то глобальных перемен и важных событий резко возрастает. В чем мы имели возможность убедиться, ведь именно в конце 2020 года весь мир узнал о слове «пандемия», а затем планету начало трясти и от других негативных событий. И эта тряска не прекращается до сих пор, потому как влияние затмений может распространяться гораздо дальше одного года.

Первая пара затмений прошла весной – 30 апреля и 16 мая 2022 года. Солнечное затмение 30 апреля было в знаке Тельца, а лунное затмение 16 мая – в знаке Скорпиона. Важно понимать, что всегда солнечные и лунные затмения идут парами, с разницей около двух недель. Потому что затмения – это те же новолуния и полнолуния, то есть фазы цикла луны. С той лишь разницей, что происходят они вблизи особых точек лунной орбиты – Лунных узлов. Их близость усиливает влияние затмения в несколько раз, по сравнению с обычным новолунием или полнолунием.

И сейчас мы подошли ко второму циклу затмений, который также состоится в знаках Тельца и Скорпиона. Потому что именно там сейчас находятся Лунные узлы. Солнечное затмение будет 25 октября, а лунное – 8 ноября 2022 года.

Во сколько будет полное лунное затмение 8 ноября 2022

Точная оппозиция Солнца и Луны (а именно так выглядит затмение с точки зрения астрологии) состоится в 14:02 по московскому времени. Однако, нужно понимать, что затмения влияют на энергетическое поле Земли уже за несколько дней до, и продолжают влияние через несколько дней после пика. Этот момент нужно учитывать, планируя свою жизнь, потому что есть некоторые вещи, которые не рекомендуется делать в период затмений.

Но о них чуть позже. А пока посмотрим, где на нашей планете можно будет наблюдать затмение 8 ноября. Вот список регионов:

Австралия

Северная и Южная Америка

Тихий океан

Азия

Что касается России, то чаще всего затмения могут видеть жители северных регионов – Западной Сибири и Урала.

Что можно и чего нельзя делать в лунное затмение 8 ноября 2022 года

Как уже было сказано выше, затмения обладают повышенным индексом кармичности, поэтому на все, что делается вблизи затмения, налагается как бы «космическая печать». Что-то вроде «обжалованию и исправлению не подлежит». То, что сделано в затмение, бывает очень сложно (а то и невозможно) исправить.

Поэтому в период затмений астрологи не рекомендуют:

Принимать важные решения и начинать что-то. Если потребуется какая-то коррекция или отмена, то сделать ее будет крайне сложно

Жениться и разводиться. Развод или восстановление отношений станут очень затруднительными в случае чего

Делать плановые хирургические операции (даже косметологические). Из-за нестабильной энергетики затмения высока вероятность, что что-нибудь пойдет не так, а исправить потом будет тяжело

Переезжать или отправляться в путешествие. В период затмений резко повышается аварийность и вероятность форс-мажорных ситуаций.

А ниже – список действий, которые пойдут на пользу в период лунного затмения 8 ноября:

Очищение пространства вокруг себя, будь то дома или на работе. Ревизия вещей и уборка – за день до затмения. А в день затмения можно привнести что-то новое в дом или офис. К примеру, купить новый текстиль в кухню, или красивые постеры в офис. Лунные затмения связаны с материальным миром, а знак Тельца – еще и напрямую с имуществом и деньгами. А учитывая, что полнолуние все умножает и усиливает, то таким способом можно притянуть в свою жизнь энергию благосостояния и изобилия

Отказ от вредных привычек, особенно пищевых. Луна связана еще и с нашими привычками, а затмение – это перезагрузка, «сброс настроек». Оно поможет легко и безболезненно избавиться от привычек, которые мешают

Денежные ритуалы и денежная магия в любых формах. Можно начать делать накопления в день затмения, тогда они будут быстрее расти, ведь Телец – знак фундамента и привлечения ресурсов

На кого повлияет полное лунное затмение 8 ноября 2022 года

Больше всего затмение 8 ноября повлияет на людей, родившихся в период с 6 по 10 ноября и с 6 по 10 мая. То есть, на Тельцов и Скорпионов второй декады. Затмение – это всегда завершение одного цикла и начало другого. Поэтому у многих Тельцов и Скорпионов в ближайшие несколько месяцев завершится какой-то большой жизненный этап, и – вероятно – начнется новый.

В каких сферах и какого рода событий можно ожидать? Проще всего сделать ретроспективу и обратиться к процессам, которые происходили в вашей жизни 19 или 9,5 лет назад. Тогда были очень похожие затмения, и была активна та же сфера жизни. Например, 9,5 лет назад вы развелись, а сейчас – женитесь или выйдете замуж. Или 18 лет назад вы получили диплом, а сейчас – снова пойдете учиться.

В любом случае вас ждут судьбоносные перемены, которые всегда к лучшему.