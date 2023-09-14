Что такое лунный календарь стрижек?

В культурах некоторых народов считается, что Луна может влиять на здоровье человека, включая состояние волос.

Люди веками обращают внимание на различные космические факторы и находят закономерности. В культурах некоторых народов считается, что Луна может влиять на здоровье человека, включая состояние волос. Лунный календарь помогает определить самые благоприятные дни для стрижки.

Как Луна влияет на состояние волос

Согласно утверждениям астрологов, фазы лунного цикла могут влиять на рост, состояние и вид волос. И хотя научных подтверждений такого точечного влияния нет, очевидные закономерности все же прослеживаются. Для более тонкого и правильного ухода за волосами стоит разобраться, как энергетика Луны влияет на волосы и какие фазы окажутся наиболее удачными для стрижки.

Фазы луны и их влияние на волосы

Убывающая Луна

В этот период происходит снижение энергетики и интенсивности влияния. Такая динамика отражается и на волосах – они растут медленнее. Стрижки в эти дни могут замедлить рост, создавая отличные условия для длительного сохранения формы. Также рекомендуется усилить уход, оздоровление, и восстановление будет более эффективным.

Растущая Луна

В данной фазе повышается энергетическое влияние Луны на организм человека, активизируются процессы роста и обновления. Стрижка, проведенная в этот период, ускоряет отрастание волос, делает прическу визуально более пышной. Необходимо тщательно следить за состоянием волос, так как активные процессы отнимают большое количество питательных веществ.

Новолуние

Период минимального лунного влияния. Дефицит энергии негативно сказывается на состоянии волос. Стрижки и другие косметические процедуры могут нанести им серьезный вред. Астрологи рекомендуют перенести визит к парикмахеру на другое время.

Полнолуние

Эта фаза считается периодом максимальной энергии и активности. Волосы растут быстрее обычного и активнее реагируют на средства для ухода. Стрижки будут способствовать быстрому обновлению. При этом рекомендуется усиленный уход, чтобы избежать сухости и ломкости, предотвратить повреждение волос из-за активного роста.