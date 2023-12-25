Предновогоднее полнолуние: какие желания загадывать

27 декабря состоится последнее новолуние в 2023 году.

Это – предновогоднее полнолуние, поэтому оно обладает особой мистической силой. За несколько дней до наступления нового года есть возможность загадать желания, чтобы они точно исполнились.

Полнолуние оказывает влияние на все животе на Земле, организм человека работает в зависимости от фазы луны. Поэтому будьте аккуратнее – есть большая вероятность ссоры с близкими людьми, получения травм и обострения хронических заболеваний.

Ночью можно загадывать желания. Подготовьтесь заранее: напишите на бумаге ваше заветное желание и положите написанное на подоконник так, чтобы на слова падал лунный свет. С утра сожгите записку и еще раз произнесите свое желание.

Это полнолуние будет посвящено финансам. Поэтому нужно загадывать все то, что связано с материальной сферой жизни. Например, если вы хотите повышения зарплаты, должности или приобрести какую-либо дорогую вещь.

Общее правило для всех желаний: они должны быть конкретными. Например, нельзя писать: «Я хочу большую зарплату», нужно писать конкретную цифру в настоящем времени: «Я зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц». Если вы хотите какую-то вещь, то пишите: «Я обладаю [вещью]». Желание должно исполнится до следующего полнолуния. Если оно не сбылось, значит, вам пока рано зарабатывать такую сумму или обладать этой вещью – Вселенная хочет, чтобы вы больше трудились.