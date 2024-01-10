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Ритуалы для привлечения денег в новолуние 11 января

10 января 2024Лунный календарьМарианна Басс

Новолуние символизирует собой начало нового месяца и фазы луны, поэтому этот период считается энергетически важным для всех на Земле.

Ритуалы для привлечения денег в новолуние 11 января
Фото: Image by 8photo on Freepik

Луна влияет на состояние людей, их поведение, поэтому важно планировать все дела в соответствии с фазой спутника Земли.

Существует несколько ритуалов, которые могут благоприятно повлиять на денежную энергию. Их стоит проводить в новолуние, так как оно может изменить финансовое состояние.

Коробка

Для проведения этого ритуала вам нужно собрать все наличные деньги, которые у вас есть – включая монеты. Всю собранную сумму пересчитайте и положите в коробку или шкатулку, закройте ее. В ночь новолуния поставьте шкатулку с деньгами на подоконник так, чтобы на него падал ночной свет.

Перед сном представьте, сколько денег вы хотите иметь. Нужно конкретное число. Сумма должна быть не больше, чем та, которая есть, умноженная в 10 раз. Каждое новолуние ритуал можно повторять, увеличивая количество денег в шкатулке.

Бумажка с суммой

В день перед новолунием возьмите бумажку и ручку. На бумаге напишите число – это должна быть конкретная сумма, которую вы хотите зарабатывать в месяц. Здесь важно опираться на реалистичные результаты, не стоит загадывать миллион долларов.

Бумажку положите на ночь на подоконник, пусть она лежит до восхода солнца. Днем возьмите бумагу и сожгите, пепел нельзя выбрасывать – его нужно развеять по ветру или закопать в лесу.

Рис

На ночь подготовьте горсть риса, которая умещается у вас в одной руке. Ровно в 12 часов ночи возьмите рис в правую руку, встаньте перед окном и подумайте о сумме, которая вам нужна. Представьте, на что вы ее потратите. Здесь также важно назвать конкретное число и конкретные желания. Например, вы хотите купить автомобиль, так и проговаривайте это в своей голове в настоящем времени: «Я покупаю автомобиль » и далее подставьте определенную марку и цвет.

Рис оставьте на подоконнике, а с утра пересыпьте его в место, где вы храните деньги – в кошелек или копилку. Крупа должна лежать там до следующего новолуния.

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