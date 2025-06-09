Лунные врата: что нельзя делать в полнолуние

Полнолуние — один из самых мощных и мистических моментов в лунном цикле.

В это время Луна достигает своего пика, и ее энергия максимально влияет на человека: усиливаются эмоции, обостряется интуиция, активизируются скрытые процессы в теле и душе. Не случайно многие культуры называли этот день «лунными вратами» — границей между реальностями, когда особенно важно быть осторожным. В эзотерике полнолуние — это не только время силы, но и испытаний. Чтобы не навлечь на себя проблемы, важно знать, чего категорически нельзя делать в эти дни.

Начинать новые дела

Полнолуние — время завершения, а не начала. Все, что стартует в эту фазу, может пойти не по плану: встретить сопротивление, тянуть энергию, закончиться хаосом. Новые проекты, особенно финансовые, лучше отложить. В этот период энергия нестабильна, и новое дело может быстро исчерпать ресурс.

Конфликтовать

Полнолуние обостряет чувства, раздражительность, ревность. Ссоры, начавшиеся в эти дни, способны перейти в затяжной конфликт или даже разрушить отношения. Особенно опасны эмоциональные всплески — сказанное в гневе при полной Луне долго отзывается в судьбе.

Проводить важные переговоры и подписывать документы

Сбои восприятия, искаженная логика и переоценка своих возможностей делают полнолуние неудачным временем для серьезных решений. Даже если все кажется ясным, спустя время могут вскрыться подводные камни.

Делать стрижку или кардинально менять внешность

Считается, что любые изменения в этот период могут «зафиксироваться» в негативном состоянии. Волосы, подстриженные в полнолуние, растут медленно, а перемены могут не привести к удовлетворению. Лучше заняться очищающими процедурами и уходом.

Загадывать желания на рост

Полнолуние — это пик, после которого энергия начинает спадать. Все желания, направленные на прибавление, лучше откладывать до новолуния или растущей Луны. А вот избавляться от ненужного — как раз в этот период.

Оставлять дом без защиты

В это время активизируются низшие астральные энергии. Важно провести очищение дома — можно окурить помещения полынью, зажечь свечу, прочитать молитву или мантру. Это поможет избежать энергетических пробоев.

Игнорировать свои сны и интуицию

Полнолуние открывает доступ к подсознанию. Сны в это время могут быть вещими, а интуитивные озарения — важными подсказками. Стоит записывать увиденное и услышанное от внутреннего голоса.

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