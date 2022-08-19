Пары имен, которые будут любить друг друга вечно

Обращайте внимание на имена избранников, но не забывайте, что отношения зависят и от ваших усилий.

Эзотерики считают, что имя человека сильно влияет на то, как сложатся отношения в паре.

Существуют совершенно несовместимые имена, но сегодня наша статья о прекрасно сочетающихся и имеющих максимальные шансы на создание семейного союза.

Сергей и Дарья. Несмотря на то, что оба крайне рассудительны и приземленны, страсть между ними вспыхивает практически сразу. На бурных эмоциях возникает головокружительный роман, часто наполненный бурными ссорами и такими же бурными примирениями. Иногда оба устают от шквала эмоций и «разбегаются» на короткое время, чтобы сойтись снова, поскольку в глубине души понимают, что предназначены друг для друга. У Сергея и Елены похожий взгляд на жизнь, рациональный подход к деньгам и любовь к домашнему уюту. Несмотря на то, что они периодически спорят, их точки зрения близки и им несложно договариваться. У них есть все шансы на гармоничный союз, особенно, если они встретились после 30.

Алексей и Анастасия. Обладателей этих имен с первой минуты знакомства непреодолимо тянет друг к другу. Поскольку оба энергичны и целеустремленны, то эмоциональности в этой паре всегда предостаточно. Несмотря на то, что начало отношений может оказаться несколько напряженным из-за того, что каждый в паре имеет собственную цель и интересы, оба готовы меняться ради любви. В их отношениях всегда присутствует забота, поддержка, но также и романтика, и страсть. Если период «притирки» проходит успешно, паре становится невозможно расстаться и отказаться от столь насыщенных взаимоотношений. С возрастом их союз становится более спокойным и гармоничным.

Александр и Ольга. Их союз основан на практически полной противоположности друг другу. Александр на жизнь смотрит легко и, хотя амбициозен, не отличается повышенной ответственностью. Ольга – перфекционистка и привыкла все контролировать. Гармонию паре придает полярность: Александр учится принимать важные решения, а Ольга – расслабляться и наслаждаться жизнью. Со временем пара приходит к компромиссу по большинству вопросов, и в паре воцаряется гармония, уважение и забота. Несмотря на отсутствие сильной страсти, союз может быть удачным и долговечным.

Обращайте внимание на имена ваших избранников, но не забывайте, что гармоничность и долговечность союза зависит от усилий обоих партнеров.