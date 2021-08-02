Пять имен склонных к предательству мужчин

Характер людей, безусловно, зависит от жизненных принципов, но всё же определённые тенденции в именах есть.

Первое имя — Виталий, переводится с латыни как «жизненный», ему соответствует знак Водолея, покровительствует Меркурий, который отличает людей умных и изворотливых. Названный этим именем мужчина сообразителен, настойчив, тщеславен. Своей цели он добивается любыми путями, в том числе хитростью.

Виталию свойственна изворотливость ума, если на горизонте маячит выгода. Мужчина с этим именем, почуяв вкус победы, может легко менять приоритеты и далеко не в пользу женщины, которая находится рядом с ним.

Всеволод в переводе означает «всевластный», имени также покровительствует Водолей, планета — Юпитер, что наделяет мужчину порядочными амбициями, но при этом и неспособностью оценивать свои возможности. Всеволод талантлив, умеет манипулировать людьми, ему свойственен нарциссизм во всех проявлениях. Мужчина с этим именем руководствуется принципом «цель оправдывает средства» и часто строит карьеру, идя «по головам».

Геннадий означает «благородный», отличается лёгким нравом, быстро сходится с людьми. Но при этом редко думает о чувствах других людей, а занят получением собственной выгоды. Он любознателен, расчётлив, может пустить пыль в глаза и исказить факты, чтоб только добиться своего. Он совершает поступки, которые выгодны только ему. Поэтому Геннадий часто выбивает себе место под солнцем, игнорируя чувства близких ему людей.