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Пять имен склонных к предательству мужчин

2 августа 2021ИменаNews.ru

Характер людей, безусловно, зависит от жизненных принципов, но всё же определённые тенденции в именах есть.

Пять имен склонных к предательству мужчин
Фото: Depositphotos

Первое имя — Виталий, переводится с латыни как «жизненный», ему соответствует знак Водолея, покровительствует Меркурий, который отличает людей умных и изворотливых. Названный этим именем мужчина сообразителен, настойчив, тщеславен. Своей цели он добивается любыми путями, в том числе хитростью.

Виталию свойственна изворотливость ума, если на горизонте маячит выгода. Мужчина с этим именем, почуяв вкус победы, может легко менять приоритеты и далеко не в пользу женщины, которая находится рядом с ним.
Всеволод в переводе означает «всевластный», имени также покровительствует Водолей, планета — Юпитер, что наделяет мужчину порядочными амбициями, но при этом и неспособностью оценивать свои возможности. Всеволод талантлив, умеет манипулировать людьми, ему свойственен нарциссизм во всех проявлениях. Мужчина с этим именем руководствуется принципом «цель оправдывает средства» и часто строит карьеру, идя «по головам».
Геннадий означает «благородный», отличается лёгким нравом, быстро сходится с людьми. Но при этом редко думает о чувствах других людей, а занят получением собственной выгоды. Он любознателен, расчётлив, может пустить пыль в глаза и исказить факты, чтоб только добиться своего. Он совершает поступки, которые выгодны только ему. Поэтому Геннадий часто выбивает себе место под солнцем, игнорируя чувства близких ему людей.
Игорь — это четвёртое имя в списке склонных к двуличию мужчин, оно русское, но скандинавского происхождения, поэтому определяет двойственность характера мужчины. Он непостоянен в желаниях и стремлениях, у него часто меняется настроение. Игорь отличается лукавством, заводит «нужные» знакомства, дружит только с полезными ему людьми. Он требует от окружающих обязательности, хотя ему самому это вообще не свойственно. Мужчина с таким именем легко подстраивается под любые обстоятельства, может легко и кардинально менять свои принципы, полагаться на такого человека крайне проблематично.
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