Обладатели каких имен смогут разбогатеть в 2021 году

Участник «Битвы экстрасенсов», астролог Михаил Филоненко рассказал, обладателям каких имен улыбнется удача в финансовых делах в новом планетарном году.
С 28 июля, когда заканчивается нахождение Юпитера в Рыбах, начинаются так называемые Звездные врата, планетарный новый год или Врата Льва. Не просто переход в знак Льва, а 17-дневный переход. И вот этот планетарный новый год сулит переход всех людей на новое качество.
По словам астролога, с 28 июля по 12 августа в жизни человека может кардинально измениться все: от отношений до карьеры. Особенно много возможностей предоставится для Львов, Стрельцов, Овнов, Скорпионов и Рыб.
Следующий планетарный год пройдет под знаком Льва и под покровительством Солнца – источника благоденствия, в том числе это касается и финансовой сферы. Особенно в этом вопросе повезет знакам Земли.
Филоненко добавил, что богатство придет к женщинам, которых зовут Ирина, Маргарита, Ксения и Людмила. Мужские же денежные имена – это Юрий, Георгий, Павел, Искандер или Александр и Михаил или Максуд.
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