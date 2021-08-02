Пять имен женщин, из которых получаются отличные жены

По мнению представителей оккультных наук, имя определяет отношение женщины к браку.
23-24 лунные сутки. Не бежим захватывать мир с самого утра – сегодня можно понежиться в мягкой кровати подольше. И тем более не соглашаемся на...
24 лунные сутки. Луна в Близнецах заставляет нас общаться с каждым встречным и сыпать шутками налево и направо. Только стоит быть осторожнее – наш...
Венера в Деве покровительствует мелким практическим ситуациям, в которых мы можем показать партнеру свою любовь. От вас сейчас не потребуется умения...
Август текущего года — один из самых неудачных для любовных дел. Сатурн — планета ограничений, лишений, эмоционального холода весь месяц находится...
Тяжёлый период. У человека проявляются склонности к тирании, неуёмный аппетит, ревность. В 23-е лунные сутки нельзя бездельничать, но необходимо...