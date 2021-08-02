Пять имен женщин, из которых получаются отличные жены

По мнению представителей оккультных наук, имя определяет отношение женщины к браку.

Анна просто создана для семьи, она с детства проявляет великодушие и заботу о других. Женщины с таким именем любят уют и спокойствие, придерживаются традиционных взглядов, но при этом готовы к развитию. Это позволяет Аннам создавать счастливый брак и воспитывать детей.

Юлия с малых лет проявляет ответственность, но при этом бывает и непоседлива. Во взрослом возрасте обладательница этого имени ведёт себя более сдержанно, в частности, и в романтических отношениях. Как правило, Юлия выходит замуж раз и навсегда, это взвешенное решение, на которое никто не может повлиять.

Наталья будет рядом с мужем в горе и в радости, она изо всех сил борется за счастье своей семьи и никогда не променяет его на выгоду. Это спокойная и рассудительная женщина, не склонная к скандалам. Наталья всегда найдёт возможность помириться.

Ирина — настоящая хранительница семейного очага, готовая на любые трудности ради благополучия мужа и детей. Семья — её главная ценность в жизни. Ирины, как правило, отличные кулинарки, и это не главная их способность.