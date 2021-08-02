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Пять имен женщин, из которых получаются отличные жены

2 августа 2021ИменаNews.ru

По мнению представителей оккультных наук, имя определяет отношение женщины к браку.

Пять имен женщин, из которых получаются отличные жены
Фото: depositphotos
Анна просто создана для семьи, она с детства проявляет великодушие и заботу о других. Женщины с таким именем любят уют и спокойствие, придерживаются традиционных взглядов, но при этом готовы к развитию. Это позволяет Аннам создавать счастливый брак и воспитывать детей.
Юлия с малых лет проявляет ответственность, но при этом бывает и непоседлива. Во взрослом возрасте обладательница этого имени ведёт себя более сдержанно, в частности, и в романтических отношениях. Как правило, Юлия выходит замуж раз и навсегда, это взвешенное решение, на которое никто не может повлиять.
Наталья будет рядом с мужем в горе и в радости, она изо всех сил борется за счастье своей семьи и никогда не променяет его на выгоду. Это спокойная и рассудительная женщина, не склонная к скандалам. Наталья всегда найдёт возможность помириться.
Ирина — настоящая хранительница семейного очага, готовая на любые трудности ради благополучия мужа и детей. Семья — её главная ценность в жизни. Ирины, как правило, отличные кулинарки, и это не главная их способность.
Екатерина — чиста и женственна, во всём сохраняет достоинство и способна на решение самых сложных проблем. Особенно это касается семейных отношений. Екатерина очень тонко чувствует окружающих и ни за что не станет связываться с первым встречным.
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