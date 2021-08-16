Названы женские имена, которые сводят мужчин с ума

По мнению эзотериков, пять женских имен привлекают особое внимание мужчин.

Они делают представительниц слабого пола еще более привлекательными, пишет 5-tv.ru.

Имя Анна сочетает в себе одновременно хрупкость и силу ее обладательницы. Девушка с этим именем станет хорошей женой и хозяйкой, но при этом не потеряет своего очарования.

Ореол таинственности и загадочности вокруг девушки создает имя Анжелика. Она немного погружена в свой мир, в котором скрывается целая Вселенная. Этот нюанс вызывает еще больший интерес со стороны представителей сильного пола.

Елена – сильная женщина, которая предпочитает быть слабой рядом со своим мужчиной. Если он все же окажется слабее, то Елена возьмет на себя роль матери, окружив партнера заботой и вниманием.

Девушка с именем Лилия с юных лет окружена вниманием представителей сильного пола. И она знает, как очаровать мужчин с помощью своих навыков флирта. Лилия – нежная и кокетливая, оптимистичная и обаятельная.