Названы женские имена, которые сводят мужчин с ума

По мнению эзотериков, пять женских имен привлекают особое внимание мужчин.
Они делают представительниц слабого пола еще более привлекательными, пишет 5-tv.ru.
Имя Анна сочетает в себе одновременно хрупкость и силу ее обладательницы. Девушка с этим именем станет хорошей женой и хозяйкой, но при этом не потеряет своего очарования.
Ореол таинственности и загадочности вокруг девушки создает имя Анжелика. Она немного погружена в свой мир, в котором скрывается целая Вселенная. Этот нюанс вызывает еще больший интерес со стороны представителей сильного пола.
Девушка с именем Лилия с юных лет окружена вниманием представителей сильного пола. И она знает, как очаровать мужчин с помощью своих навыков флирта. Лилия – нежная и кокетливая, оптимистичная и обаятельная.