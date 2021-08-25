Под этими женскими именами скрываются коварные разлучницы

Имя иногда говорит о характере женщины и ее намерениях.

Сайт Infox.ru рассказал, каких женщин, по мнению эзотериков, не стоит знакомить со своими мужьями.

Алла

Они жеманны, немножко ленивы и не скрывают своего согласия с тем, что этим миром правят мужчины. А женщины должны им подчиняться.

Другое дело, что дам по имени Алла будут интересовать лишь те кавалеры, которые умеют удивить и показать себя настоящими принцами.

Наталья

Не всегда уверенные в себе, женщины с этим именем часто ищут опору в мужчинах старше себя, крепко стоящих на ногах. Большинство из этих мужчин давно женаты, имеют семьи, и воспитывают детей.

Но если Наталье приглянулся мужчина, его женатый статус ее не смущает, а официальная супруга становится для нее соперницей и помехой на пути к счастью.

Ольга

Спокойная и невозмутимая в обычной жизни, Ольга мгновенно теряет хладнокровие, когда в кого-то влюбляется. Горе тому, кто в этот момент встанет у нее на пути.

Как и Наталья, Ольга способна на все ради того, чтобы заполучить любимого мужчину. Все средства для нее бывают хороши.

Ирина

В отличие от Ольги, Ирина не теряет голову из-за любви. Прагматичная и здравомыслящая, она хорошо понимает — лучших мужиков уже давно расхватали, затащили в ЗАГС и окольцевали.Поэтому женщины с этими именем наиболее опасных для замужних дам, ведь Ирины изначально поиски кавалеров начинают среди женатых мужчин. При этом на всех подряд не бросаются, смотрят лишь на успешных и умеющих прокормить семью.

Яна

Названных этим именем девушек, по большому счету, интересует не конечный результат, а сам процесс соблазнения.По ходу «пьесы» Яны могут притворяться влюбленными, а когда потерявший голову мужчина уходит из семьи, ему вдруг дают отворот-поворот. Так, остается незадачливый кавалер у разбитого корыта.