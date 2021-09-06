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Под этими именами рождаются самые умные люди

6 сентября 2021ИменаРИА "ФедералПресс"

Аналитики рекрутинговых агентств составили список имен, которые носят самые умные люди.

Под этими именами рождаются самые умные люди
Фото: marieclaire

Именно обладатели этих имен обычно занимает должности, требующие высоких интеллектуальных способностей.

Юрий

Обычно люди, наделенные этим именем, трудолюбивы, умны, ответственны и терпеливы. Они становятся хорошими профессорами, инженерами и философами. Сильными сторонами Юриев являются высокие способности в области сбора и анализа информации, пишет «Пятый канал».

Виктор

Обладатели этого имени обычно успешны в политике и экономике. Они целеустремленные и энергичные. Благодаря аналитическому складу ума и склонности к точным наукам, Викторы могут стать компьютерными гениями, а также шахматистами и программистами.

Владимир

Владимиры любознательны, активны, легко обучаются. Именно обладатели этого имени часто получают несколько образований. Владимир – прирожденный лидер, часто занимает руководящие должности. Часто обладатели этого имени становятся адвокатами или прокурорами.

Николай

Николаи обычно трудолюбивы, упорны и изобретательны. Однако гибкий ум часто сочетается в них с эгоизмом, высокомерием и надменностью. Николаи часто становятся первоклассными хирургами, следователями, философами.

Елена

Самое умное женское имя – Елена. Его обладательницы целеустремленные, активные и инициативные. Сфера интересов Елен разнообразна: они добиваются успеха и в политике, и в банковской сфере, а также в писательстве и в работе с иностранными языками.

Мария

Обладательницы этого имени имеют гибкий и изобретательный ум. Марии часто занимают руководящие посты, потому что всегда готовы взять инициативу в свои руки.

Анна

Основная способность Анны – быстро принимать решения. Чаще всего эти прирожденные карьеристки идут в сферу дизайна, бизнеса или психологии.

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