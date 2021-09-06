Под этими именами рождаются самые умные люди

Аналитики рекрутинговых агентств составили список имен, которые носят самые умные люди.

Именно обладатели этих имен обычно занимает должности, требующие высоких интеллектуальных способностей.

Юрий

Обычно люди, наделенные этим именем, трудолюбивы, умны, ответственны и терпеливы. Они становятся хорошими профессорами, инженерами и философами. Сильными сторонами Юриев являются высокие способности в области сбора и анализа информации, пишет «Пятый канал».

Виктор

Обладатели этого имени обычно успешны в политике и экономике. Они целеустремленные и энергичные. Благодаря аналитическому складу ума и склонности к точным наукам, Викторы могут стать компьютерными гениями, а также шахматистами и программистами.

Владимир

Владимиры любознательны, активны, легко обучаются. Именно обладатели этого имени часто получают несколько образований. Владимир – прирожденный лидер, часто занимает руководящие должности. Часто обладатели этого имени становятся адвокатами или прокурорами.

Николай

Николаи обычно трудолюбивы, упорны и изобретательны. Однако гибкий ум часто сочетается в них с эгоизмом, высокомерием и надменностью. Николаи часто становятся первоклассными хирургами, следователями, философами.

Елена

Самое умное женское имя – Елена. Его обладательницы целеустремленные, активные и инициативные. Сфера интересов Елен разнообразна: они добиваются успеха и в политике, и в банковской сфере, а также в писательстве и в работе с иностранными языками.

Мария

Обладательницы этого имени имеют гибкий и изобретательный ум. Марии часто занимают руководящие посты, потому что всегда готовы взять инициативу в свои руки.

Анна

Основная способность Анны – быстро принимать решения. Чаще всего эти прирожденные карьеристки идут в сферу дизайна, бизнеса или психологии.