Из каких девочек вырастают худшие матери

Какими именами лучше не называть девочек, ведь позже это может отразиться на материнском инстинкте?

Некоторые имена могут заметно влиять на определенные сферы в жизни человека. Так, специалистами были выделены несколько женских имен, обладательницы которых по разным причинам становятся «плохими» матерями для своих детей.

Александра. Это имя парное с мужским – Александр, поэтому несет в себе яркую мускулинную энергетику. Девушке с таким именем часто не везет в любви, потому что она склонна не просто конкурировать с мужчинами в различных сферах, но и выигрывать у них. Александра соткана из противоречий, часто сама не понимает, чего хочет, поэтому ужиться с ней достаточно сложно. Она упряма, конфликтна, не любит признавать свои ошибки и идти на компромиссы. Александра больше заинтересована в карьере и личных достижениях, чем в семейной жизни. Поэтому детям, если они появляются, уделяет минимум внимания, часто перекладывая воспитание на няню или родственников. Когда же занимается детьми сама, то проявляет мало любви и нежности и держит в жестких рамках до совершеннолетия, сообщает . Это имя парное с мужским – Александр, поэтому несет в себе яркую мускулинную энергетику. Девушке с таким именем часто не везет в любви, потому что она склонна не просто конкурировать с мужчинами в различных сферах, но и выигрывать у них. Александра соткана из противоречий, часто сама не понимает, чего хочет, поэтому ужиться с ней достаточно сложно. Она упряма, конфликтна, не любит признавать свои ошибки и идти на компромиссы. Александра больше заинтересована в карьере и личных достижениях, чем в семейной жизни. Поэтому детям, если они появляются, уделяет минимум внимания, часто перекладывая воспитание на няню или родственников. Когда же занимается детьми сама, то проявляет мало любви и нежности и держит в жестких рамках до совершеннолетия, сообщает Лиза

Ирина. С детства отличается независимостью и самостоятельностью. В этом имени не столько сильна мужская энергетика, сколько оно не гармонирует с большинством мужских имен. Ирине сложно найти пару, потому что она – человек властный и не любящий компромиссов. Для брака часто выбирает «слабого» мужчину, который не может с ней конкурировать. В семье Ирина зарабатывает деньги, а муж занимается детьми. В отношениях с ними Ирина часто «откупается» подарками, не стараясь создать эмоциональную связь, от чего дети сильно страдают.

Вера. Считается, что девочки, названные в честь одной из святых мучениц, несут на себе отпечаток ее жизни. Они добрые, но закомплексованные, им сложно находить общий язык с окружающими. Вера плохо разбирается в людях, поэтому личную жизнь не может устроить долго или выходит замуж, но неудачно. Своим детям, если они появляются, Вера передает множество собственных комплексов и сложности в построении отношений. Если брак не складывается, Вера отвлекается на профессиональную деятельность, уделяя детям минимум времени.

Если так зовут вас или вашу дочку, не стоит расстраиваться. Зная негативную сторону имени, можно многое исправить.