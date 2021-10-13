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Пять имен девочек, которые не смогут удачно выйти замуж

13 октября 2021ИменаМарианна Басс

Выбирая имя новорожденной дочери, родители редко думают о том, насколько удачно через много лет она выйдет замуж, а зря.

Имена девочек, которые не смогут удачно выйти замуж
Фото:  fb.ru

Эзотерики утверждают, что энергетика некоторых имен негативно влияет на личную жизнь женщины, усиливая «программу» одиночества и заметно затрудняя создание пары. Как ни удивительно, но подобным свойством часто обладают красивые имена.

Инна

С детства обладает переменчивым характером и окружающим часто кажется весьма непредсказуемой особой. При этом Инна весьма требовательна и склонна настаивать на своем практически в любой ситуации. Она обладает привлекательной внешностью, вокруг нее всегда много поклонников, но вот создавать с Инной семью они не торопятся из-за ее сложного характера.

Юлиана

Обладательница больших амбиций и настойчивого характера, она с юных лет старается во всем быть первой. Юлиана предъявляет к себе и окружающим завышенные требования – это мешает ей в детстве заводить подруг, а в дальнейшем устраивать личную жизнь. Юлиана часто преуспевает в карьере, а вот брак, если она в него вступает, редко становится счастливым из-за нежелания идти на компромисс и договариваться с партнером.

Жанна

В детстве часто является любимицей семьи, поэтому привыкает быть на первых ролях. Часто растет эгоисткой и не сильно заботится о чувствах окружающих. Жанна привыкает, что о ней постоянно заботятся и решают все проблемы, поэтому до позднего возраста предпочитает жить с родителями или ищет в спутники мужчину гораздо старше, чтобы сохранить привычный образ жизни.

Диана

Названная в честь богини охоты, от рождения наделена лидерскими качествами и обожает соревноваться со всеми и во всем. Мальчишки рады с ней дружить, а вот мужчины не спешат конкурировать. Они уважают ее за деловые качества и волевой характер, но не торопятся вступать в отношения, опасаясь попасть «под каблук». Диану не тяготит одиночество, но, если она и вступает в брак, то выбирает мужчину, которым сможет управлять по своему усмотрению.

Любовь

Как ни удивительно, но девушке с таким именем крайне сложно устроить личную жизнь. Имя несет на себе тяжелую энергетику святой мученицы из триады Вера-Надежда-Любовь. Несмотря на свою доброту, отзывчивость и эмоциональность, Любовь видит свое предназначение в служении людям. И на этом поприще забывает про себя, отдавая все свои силы и любовь окружающим, в личном плане оставаясь одинокой.

Всегда стоит помнить, что имя – не приговор и каждая женщина способна изменить свою судьбу к лучшему.

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