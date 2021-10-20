Из каких мальчиков вырастают подкаблучники

Какие имена делают из мальчиков податливых мужчин?

Давая имя сыну, вряд ли родители хотят, чтобы из него вырос податливый и мягкий человек, во всем слушающийся свою жену или начальство, другими словами – подкаблучник. Но, тайны имени играют злую шутку и может так получиться, что родители невольно «наградят» ребенка этими качествами. Попробуем разобраться, как можно избежать подобных ошибок!

1. Дмитрий, особенно в тех случаях, когда его приучают к тому, что он – Митя. Обращали внимание? Есть Дима, Димон, а есть Митя – более податливый и ласковый, уходящий от конфликтов и ищущий компромиссы. Иногда в ущерб себе. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем сокращать красивое и древнее имя! Кстати, его значение связывают с древнегреческой богиней Деметрой – это тот, кто посвящен богине плодородия или же и является ее воплощением. Отсюда и мягкость, и уступчивость.

2. Валентин. Несмотря на то, что это имя в переводе с латинского означает здоровье и силу, уменьшительное Валя все портит, делая его обладателя более мягким, покладистым. Как будто ожидается, что он будет как девочка Валя. Валентины не стремятся к лидерству и в лучшем случае предпочитают роль «серых кардиналов». В отношениях также занимают подчиненную позицию. Похожая судьба может ждать и Валеру – его имя так же имеет женскую форму (Валерия) и такие же корни, как и имя Валентин.

3. Роман. Это имя означает дословно «Римлянин, человек из Рима», а Рим, как известно, пал. Рома постоянно ищет себе новую работу, новые увлечения, новые отношения и так происходит до тех пор, пока он на найдет себе то место, в котором ему будет комфортно и спокойно. Там он легко примет правила игры, будь то начальник или жена – главное, чтобы была тихая и спокойная гавань, все остальное вполне подождет, сообщает Лиза.

4. Евгений – еще один случай, когда имя имеет и мужской, и женский вариант, а его обладатель, будучи сокращенным до Жени, как будто приобретает некоторые женские качества. В переводе с греческого это имя означает «благородное происхождение». Но этого недостаточно, чтобы стать лидером, Евгению нужно плечо друга, наставника или крыло любимой женщины – тогда он может творить настоящие чудеса.