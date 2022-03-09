Имена самых истеричных женщин

Имена имеют власть над человеком. И, называя ребенка, полезно заглянуть в толкование имен.

Какие же имена способствуют тому, чтобы в девочке развились такие качества как склонность к скандалам и истерикам, несдержанность в эмоциях?

Ангелина

Казалось бы, это имя содержит в себе ангельскую кротость и смирение. Но ангелы так же привыкли быть выше всех и нести в мир то, что они считают нужным. Поэтому несмотря на то, что Ангелина придерживается высоких моральных и нравственных ориентиров, способы донесения их до окружающих она выбирает не всегда корректные. Ей сложно смириться с тем, что мир не такой, как ей хочется, она готова с пеной у рта доказывать свою точку зрения, требует от окружающих подчинения.

Роза

Еще одно очень нежное имя с «двойным дном». У роз есть шипы, которые больно ранят, не так ли? Так же и Роза способна «жалить» людей, когда они в чем-то ее разочаровывают. Роза может быть очень скандальным человеком, бескомпромиссно навязывающим свою волю другим людям. Роза привыкла получать то, что она хочет и не когда-нибудь, а прямо здесь и сейчас. А если вдруг кто-то с этим не согласен, она готова угрожать, шантажировать, устраивать безобразные скандалы.

Инесса

Она не умеет договариваться и очень сердиться, когда что-то идет не по плану. В отличии от Розы, Инесса может держать себя в руках какое-то время, но рано или поздно, она вернется к намеченному пути и будет требовать свое – как говориться, хоть мытьем, хоть катаньем. А своим близким она способна устраивать настоящие эмоциональные качели – хочу-не хочу, буду-не буду. И как ни странно, эта стратегия работает – Инесса зачастую добивается своего и продолжает путешествие по жизни с гордо поднятой головой и уверенностью в своей правоте и вседозволенности. Кстати, она достаточно хорошо разбирается в людях и может мгновенно переключаться из одного состояния в другое, поэтому ей и удается сохранять отношения и репутацию интересного и душевного человека.