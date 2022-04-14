Самые сильные имена для мальчиков

Связь имени человека и его судьбы давно замечена и эзотериками, и простыми людьми.

Современным родителям хочется назвать ребенка не просто красиво, но и через имя донести дополнительную защиту и заботу. Какие же мужские имена считаются самыми сильными?

Александр

Обращали внимание, как часто этим именем называют детей? Ничего удивительного, ведь имя означает «защитник» – тот, кто сможет быть опорой и поддержкой для своей семьи, а значит, будет сильным и мудрым человеком.

Алексей

Считается также одной из производных имени Александр. Тоже несет в себе качества защитника. «Тот, кто оберегает» – вот еще одно толкование этого имени.

Богдан

Имя означает «данный Богом» – тот, кто находится в контакте с высшим, обладает лидерскими качествами и часто получает то, что задумал.

Борис

Это имя в переводе с арабского языка означает «знатный». Борис действительно заметная и харизматичная личность, часто находятся в центре внимания, может вести за собой людей и добиваться задуманного.

Андрей

Это имя дает его обладателю такие качества, как мужественность, сила, храбрость. Андрей бывает не самым простым человеком в общении, но на него точно можно положиться и быть уверенными, он победит там, где другие бы давно сдались.

Кирилл

Сила этого имени заключена в умении убеждать словом и в умении правильно обращаться с информацией. Кирилл отличный переговорщик и аналитик, его ум и дипломатия также помогают достигнуть успеха и известности.

Тимур

С таким именем мальчик может вырасти в целеустремленного, не знающего слова «нет» лидера – со всеми вытекающими последствиями. Переубедить его крайне сложно, уговорить свернуть с выбранного пути – тоже.

Владимир

Имя дословно означает «Владеющий миром». Его обладатель может вырасти в сильного и смелого руководителя, владеющего словом и умеющего убеждать, защищать и грамотно управлять.

Чтобы энергия, заложенная в имени, оказала свое влияние, нужно это имя как можно чаще произносить вслух, обращаясь к ребенку. Желательно отказаться от употребления сокращений, уменьшительно-ласкательных имен или хотя бы употреблять их как можно реже.