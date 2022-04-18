Женские имена, притягивающие удачу

На свете существует огромное количество имен, которые красиво звучат. Однако, далеко не все из них притягивают удачу к своему обладателю.

Исследователи, изучающие влияние имени на судьбу человека, подсказали пять женских имен, которые способны многократно повысить благосклонность фортуны.

Дарья

В переводе с персидского «владеющая благом» – одно из самых удачливых имен. С ранних лет Дарья славится своим легким характером, умением подстроиться к любым обстоятельствам и способностью схватывать все налету. Кажется, что ни что не представляет для нее сложности. Благодаря множеству способностей, Дарья легко находит дело по душе и обзаводится друзьями. Обладательница имени всегда окружена поклонниками и позже, выйдя замуж, счастлива в браке.

Татьяна

Татьяна – эмоциональная и уверенная в себе с детства. Лидерские качества и способность справиться с любой задачей помогают Татьяне добиваться успеха в жизни. Обладательница имени притягивает к себе окружающих своей сильной энергетикой: рядом с ней всегда комфортно и легко, у нее всегда много подруг и поклонников. Брак Татьяна счастливый и стабильный, она много времени уделяет детям.

Анастасия

Анастасия наделена не только многочисленными талантами, но и трудолюбием, что в совокупности позволяет ей добиться успеха практически в любой сфере. Она тонко чувствует людей и может найти общий язык практически с каждым, что помогает ей найти помощников и единомышленников в любой ситуации. Анастасии не приходится выбирать между карьерой и личной жизнью, ей без усилий удается их совмещать.

Софья

Софья – мудрая не по годам, рано осознает свои способности и возможности и начинает их развивать. Обладательница имени настолько удачлива, что редко по жизни сталкивается с трудностями, а если вдруг это происходит, то, благодаря своему уму, быстро с ними справляется. Софья легко взаимодействует с окружающими, рано и счастливо устраивает личную жизнь.

Виктория

Не зря ее имя в переводе с латинского означает «победа». Виктория всегда хочет быть первой и в большинстве случаев удача ей благоволит. Обладая сильной энергетикой, Виктория преодолевает все жизненные сложности, даже если остается с ними один на один. Она твердо верит в себя и свои способности, получая от фортуны постоянные подтверждения своей везучести.

Если вы хотите счастливой судьбы своей дочке, выбирайте для нее имя, притягивающее удачу.