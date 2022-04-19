Пять имен самых гулящих женщин

Верность – одна из добродетелей.

Когда в семье рождается девочка, вряд ли родители хотят, чтобы из нее выросла ветряная особа, меняющая кавалеров как перчатки и обманывающая мужчин. Но, сами того не ведая, они могут дать имя ребенку, которое будет способствовать проявлению именно этих качеств в будущей женщине.

Анастасия

Она легко может попасть под влияние страсти. Ведь для Насти самое важное – это ее потребности и их удовлетворение. Ну кто же виноват в том, что она влюбилась? Самое главное – быть довольной и счастливой, а потом разберемся.

Екатерина

Несмотря на то, что это имя означает чистоту и непорочность, Кати могут, вырастая, менять мужчин как перчатки. Причина – они все время находятся в поисках своего идеала, ставят очень высокие требования и их или обманывают, или они обманываются, а потом из чувства мести или ревности совершают ужасные поступки – в том числе и измены.

Алла

Под этим именем рождаются сильные и независимые женщины, которые любят красивую жизнь и удовольствия. Они охотно отзываются на приглашения тех, кто готов их развлечь и довольно быстро покидают тех, кто их разочаровал (оказался недостаточно состоятелен или недостаточно интересен). На измену Алла может решиться по такому же принципу: «в жизни нужно все попробовать», скрывать ее не станет, а скорее, наоборот – обозначит партнеру тысячу причин, почему он виноват в том, что так получилось.

Дарья

Даши любят верховодить в отношениях. И любят, когда вся власть в их руках. Если этого не происходит, они быстро теряют интерес к своим партнерам и начинают искать новых – тех, кто готов боготворить, подчиняться и умолять быть с ними. Так же Дарьи быстро «перегорают» и легко отправляются на поиски новых приключений, не всегда уведомив об этом своих партнеров.

Жанна

Это тот вариант, когда «в тихом омуте черти водятся». Жанна из тех, кто может много лет скрывать свое увлечение, убедительно разыгрывая роль верной жены и хозяйки дома. Она и сама в это искренне верит, для нее любовное приключение – так, мимолетное увлечение, которое разнообразит ее скучную и рутинную жизнь.