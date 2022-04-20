Мужские имена, притягивающие удачу

Имя новорожденному мальчику родители в большинстве случаев выбирают звучное, мужественное или в честь какого-нибудь известного человека.

Зная, что имя может заметно влиять на судьбу, предлагаем вам пять мужских имен, способных притянуть удачу к своему обладателю.

Александр

Имя обладает мощной энергетикой, а его «хозяин» – лидерскими качествами и железной волей. Александр с детства знает себе цену, целеустремлен, наделен множеством способностей, которые умело использует в жизни. В любой ситуации он может постоять не только за себя, но и своих близких. Удача «любит» Александров: он часто оказывается в нужное время в нужном месте и всегда максимально использует выпавший шанс.

Богдан

На старославянском означает «счастье, данное богом» – достаточно редкое, но «удачливое» имя. Богдана любят за дружелюбный и уравновешенный характер, а также за умение поддержать в трудную минуту. Это творческий и чувствительный человек, способный добиться многого в любой сфере: все дается ему легко. Он пользуется успехом у противоположного пола и редко остается в одиночестве.

Виктор

От латинского «победитель» – таковым и является во всех сферах жизни. Он обладает интеллектом и выраженной харизмой, которые позволяют ему занимать лидерские позиции с раннего возраста. За что бы не брался Виктор, удача сопутствует ему во всем. Он неуклонно идет к поставленной цели и со стороны может казаться, что не прилагает к этому никаких усилий, настолько все гладко складывается. А вот в личной жизни Виктор бывает счастлив при условии, что полагается на чувства, а не на разум.

Захар

Редкое в современном мире имя. Оно несет в себе энергию счастья, поскольку переводится с древнееврейского, как «Господь вспомнил». Самодостаточный с детских лет, Захар не зависит от чужого мнения и строит свою судьбу самостоятельно. Фортуна благоволит ему, поскольку считается, что такое имя часто выбирают для мальчика, обладающего хорошей кармой. Захар отзывчив, благороден и пользуется любовью окружающих.

Роман

С детства любознателен, легок на подъем и любит пробовать все новое. Обладатель незаурядных способностей, наиболее удачлив в сфере финансов и бизнесе. «Денежная» энергетика сопровождает его на протяжении всей жизни и позволяет без особых усилий поддерживать высокое материальное благосостояние. Он влюбчив и успешен в личной жизни.

Выбирая имя для мальчика, обращайте внимание не только на его звучание, но и на возможность привлечь удачу в его судьбу.