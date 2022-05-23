Имена девочек, из которых вырастают глупые женщины

Каждое имя несет в себе некую зашифрованную информацию о личности человека.

Считается, что девочки, которых называют этими именами, в будущем позволяют себе быть легкомысленными, а окружающие из-за этого считают их глупыми.

Александра

Зачастую обладательницы этого имени добиваются поставленных целей не с помощью эрудиции, а за счет того, что в нужное время они способны притвориться глупыми, и тогда все их проблемы решат мужчины. Также Александры часто посещают различные вечеринки и ведут себя на них как самые настоящие соблазнительницы.

Валерия

Если девушек с именем Валерия попросить выбрать между умом и красотой, то они, скорее всего, предпочтут второе. Леры плывут по течению, а изучение как точных, так и не точных наук чаще оставляют на втором плане.

Кристина

Обладательницы этого имени часто ведут беззаботный образ жизни. Они не ставят долгосрочных целей и практически не задумываются о будущем, Кристины стараются жить сегодняшним днем. Однако с интуицией девушкам с этим именем определенно повезло.

Алиса

В решении своих проблем Алисы также предпочитают полагаться на мужчин или же на счастливый случай. Кроме этого, многие обладательницы имени верят, что однажды встретят состоятельного принца на белом коне. А до судьбоносной встречи Алисы волнуются лишь о своей внешности.

Наталья

Натальи, как и многие другие девушки, убеждены, что красота правит этим миром. В школе они хорошо учатся, однако в студенческие годы выбирают другой путь, который требует меньшей умственной активности, но при этом приносит достаточно хорошую прибыль.