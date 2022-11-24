Четыре имени, которые приносят горе

Еще в древности существовало поверье, что имя человека может определить его судьбу на всю жизнь.

Поэтому детей старались называть в честь чего-то хорошего. Особенно это было распространено у славян. Сейчас к именам относятся по-другому и смысл имени читают редко. Тем не менее то, как назвали человека, может повлиять на его жизнь и принести ему неприятности в том числе.

Инна

Женщинам с этим именем тяжело найти общий язык с окружающими, поэтому им приходится тяжело по жизни. Из-за этого их жизнь становится борьбой, так как на уступки они идут редко. До тех пор, пока они не научатся слушать других и искать компромиссы, им будет довольно тяжело достичь успеха.

Вадим

С детства мальчики с этим именем приносят неприятности родителям, поэтому попадают под жесткую опеку. Своевольный Вадим долгое время живет под контролем старших, а когда вырывается на свободу, все начинается заново. Так происходит до тех пор, пока кто-нибудь вновь не возьмется его опекать. Мужчинам с этим именем нужно научиться сдерживать себя в сиюминутных порывах, и тогда они научатся самостоятельности.

Вера

На протяжении жизни женщина с этим именем будет сталкиваться с трудностями и испытаниями, которые выпали на ее тяжелую долю. Горе, которое ее преследует, поможет ей вырасти морально. Она должна помнить, что на протяжении жизни ей выпадают те испытания, которые она с легкостью может преодолеть.

Роман

Этим мужчинам тяжело выстраивать свою жизнь, так как они не могут остановиться на чем-то конкретном. Им всегда мало и хочется больше. С одной стороны, это качество не такое плохое, но с другой – судьба часто наказывает таких людей. Роману нужно научиться ценить даже мелочи, чтобы наладить свою жизнь.