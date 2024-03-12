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Все о женском имени Анастасия

12 марта 2024ИменаМарианна Басс

Хорошее имя, в нем гармонично сочетаются нежность и надежность, простота и легкость.

Все о женском имени Анастасия
Фото: Image by teksomolika on Freepik

Правда, все качества этого имени выражены не очень выпукло и определенно; отчетливее других выделяются признаки «хороший» и «простой».

Столетие назад это имя было популярно и в царской фамилии (в полной форме), и среди крестьян (как правило, в формах уменьшительных). В наше время оно медленно, но верно увеличивает частоту своего употребления, а в 1978—1981 годах составляло сорок восемь на каждые десять тысяч имен, значительно отставая от Елены и Натальи (334 и 301 соответственно), но опережая Веру, Тамару и Валентину (24, 40 и 18).

Анастасия — личность уравновешенная и осмотрительная.

Она хорошо приспосабливается к жизненным обстоятельствам; ее не сломают невзгоды, ибо она без заметных потерь сумеет адаптироваться к изменившейся ситуации. Ей чужды душевные изломы и трагедии — но, возможно, ей и недоступны глубины переживаний. Хорошо это или плохо — трудно сказать; во всяком случае жизнь Анастасии, как правило, проходит спокойнее, чем у носительниц более цветистых и пестрых по своим признакам имен.

Настя больше, проще, сильнее. За это, к сожалению, приходится платить усилением признака «мужественный» в ущерб женственности, к тому же Настя грубее, чем Анастасия, грубее — но сильнее и храбрее. Она решит ту задачу, перед которой отступит Анастасия, и, наверное, скорее одолеет невзгоды. Конечно, Анастасия надежнее Насти , но Настя более напористая и «пробивная». Во всяком случае, ежедневные проблемы ей не страшны.

Возможно, она и не достигнет выдающихся результатов в работе, но жизнь ее будет спокойной, размеренной и счастливой.

Цветовая характеристика этого имени — пронзительная синяя полоса на красном фоне.

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