Что может рассказать о вас число вашего рождения

Каждый рождается под определенным числом, и это число может иметь особенное значение в жизни.

Рассчитав свое число, вы получите возможность узнать себя лучше и, может быть, начнете развивать в себе таланты и способности, о которых не знали раньше. Чтобы определить свое число, надо суммировать цифры дня рождения и довести до элементарного (14= 1+4= 5).

Итак, значения дня рождения:

1 люди Солнца лидеры, невероятно сильные личности. Им присущи великодушие, гордость, стремление создать что-то новое, физическая и духовная сила, авторитет, стремление к власти, инициативность, чувство ответственности, безусловная справедливость и практичность. Амбициозны и готовы пойти на риск ради достижения заветной цели. Это число творческих, креативных, оригинальных и крайне независимых людей.

Гармоничные отношения с людьми чисел 1, 2, 8, 9.

2 люди Луны эмоциональные, художественно одаренные личности, легко приспосабливаются к обстоятельствам, интуитивно пользуются благоприятными возможностями, избегая неприятностей и преград на их пути. Очень настроены на семейную жизнь, верны, чувствительны. По натуре интроверты, часто бывают замкнуты. При осуществлении своих планов всегда действуют дипломатично и взвешанно. Это отличные партнеры для бизнеса,

коллеги, друзья и спутники жизни.

Хорошие отношения с людьми числа 1.

3 люди Марса обладают мужеством и силой воли, благодаря чему достигают больших успехов. Очень импульсивны (не приемлют возражений), что может отрицательно сказываться на их деятельности. Полагаются только на себя, не позволяют себя превзойти, не выносят подчиненного положения, бывают беспощадны и бесцеремонны. Их отличают инициативность, предприимчивость, энергичность. В любви и партнерстве часто возникают проблемы.

Взаимопонимание в отношениях с людьми 3, 5, 6.

4 люди Меркурия проявляют инициативу, во всем стремительны, быстро думают и делают выводы, правильно выражают свои мысли. Эти люди любимы, популярны, обаятельны и никогда не теряют индивидуальности. Обладают блестящей деловой репутацией. Собственным трудом способны заработать солидное состояние.

Лучше всего строятся отношения с людьми своего числа.

5 люди Юпитера оптимисты, не размениваются по мелочам, избегают конфликтов. Обладают магнетическими способностями притягивать к себе счастье и удачу. Ответственные и позитивно настроенные, добиваются успеха в жизни. Любят путешествовать, искусство, стремятся к самосовершенствованию.

Хорошие отношения с людьми чисел 3, 5, 6.

6 люди Венеры чувствительные, веселые, предприимчивые, общительные, любят все красивое, их очарование помогает им по жизни. Многое достается легко, часто вступают в брак с состоятельным партнером. Работают в сферах, где нужно много общаться с людьми.

Хорошо складываются отношения с людьми чисел 3,5,6.

7 люди Сатурна любят порядок во всем, все достается им с трудом, всего добиваются своими силами. Прагматики, осторожные, пунктуальные, очень трудолюбивые и настойчивые в достижении своих целей. Нацелены на материальное благополучие, должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне. В противном случае склонны к меланхолии. Этим людям всегда можно доверять.

Лучше всего отношения с людьми числа 2 и большая симпатия к людям числа 9.

8 люди Урана своенравные, упрямые, стремятся к социальным реформам, имеют много друзей, добросовестные в работе, наделены организаторскими способностями, обладают отличной памятью, навыками к управлению. Высокий доход и материальный успех. Люди, которые родились 8 числа любого месяца часто находят свое призвание в политике.

Хорошие отношения с людьми чисел 1,2,9.

9 люди Нептуна тонкие, высокочувствительные натуры, не приемлют ссор и конфликтов, часто складывается неустойчивое финансовое положение, с трудом принимают решения, обычно физически слабые с хрупким телосложением. Самоотверженные друзья и романтичные спутники жизни. Хорошо развит писательский талант. Ответственные сотрудники, которые никогда не подведут.

Хорошо складываются отношения с людьми числа 2.