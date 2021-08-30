Миссия выполнима: ваше предназначение по дате рождения

Какую миссию вы должны выполнить в этом воплощении и на этой земле?

Понять свое предназначение и следовать ему – это, пожалуй, главная задача любого человека. Только если мы идем по своей дороге, не пытаясь быть кем-то другим, мы чувствуем счастье и удовлетворение от жизни и всего, что в ней происходит.

Для того, чтобы узнать свое число жизненного предназначения, надо сделать следующее:

Сложите цифры в числе вашего дня рождения, и сведите их к простому числу (от 1 до 9). Например, если вы родились 12 числа, то 1+2=3. 3 – первое число. А если, например, вы родились 19 числа, то 1+9=10, но 10 – это не простое число, поэтому его тоже нужно свернуть: 1+0=1.

Затем то же самое сделайте с числами месяца и годом рождения. И в конце сложите все три получившиеся простые числа, свернув их до простого числа, если только у вас не получилось 11 или 22. Если число дня, месяца и года рождения в сумме дали 11 или 22, то это и будет числом вашего жизненного предназначения.

Например, рассчитаем число жизненного предназначения для человека, родившегося 11.01.1988

1+1=2

0+1=1

1+9+8+8=26 2+6=8

2+1+8=11

Итак, число жизненного предназначения – 11.

Теперь, когда вы определили свое число, найдите его описание.

Число предназначения – 1

Ваше предназначение – создавать что-то новое, быть лидером и вести за собой людей. Это первопроходцы, пионеры своего времени. Единицы не должны ориентироваться на чужие желания и они не хотят ходить проторенными дорожками.

Число предназначения – 2

Ваш путь состоит в том, чтобы учиться чувствовать и создавать гармонию – как внутри себя, так и во внешнем мире. Двойки делают так, чтобы единицам было комфортно лидерствовать. Это очень нежные, чувствительные люди, которые вроде и нуждаются в отношениях, но на самом деле им вполне комфортно и наедине с самими собой.

Число предназначения – 3

Предназначение тройки – творчество в чистом виде. Это люди с необычным видением, для них очень важно не критиковать себя и не зарыть свой талант в землю. Также очень важно воспитывать в себе дисциплину, чтобы материализовать свой способности.

Число предназначения – 4

Предназначение четверки – стабилизировать мир и выстраивать процессы, на которых держится все в этом мире. Это перфекционисты и практики. Для них очень важно иметь семью и научиться расслабляться. Когда четверки поймут, что мир в общем-то не так уж нестабилен, они смогут быть более продуктивными и счастливыми.

Число предназначения – 5

Ваш путь – это путь исследователя. Пятерки черпают энергию из новых открытий, они много путешествуют (в том числе и в своем воображении) и постоянно узнают этот мир по-новому. Задача пятерок – не скатиться в хаос, но и не превратить свою жизнь в болто. Баланс – вот что им нужно.

Число предназначения – 6

Ваш дар – забота об окружающих. Важно не только дарить себя и свою энергию людям, но и научиться не забывать о себе, сохранять свою собственную гармонию внутри, защищать ее от непрошенных вторжений.

Число предназначения – 7

Люди с числом предназначения 7 – гениальные учителя и ученики. Это искатели истины, но истину эту они находят лишь внутри себя. Вы сами – бездонный колодец знаний и опыта, важно только научиться черпать его. Семерки черпают энергию, находясь в одиночестве, но они не должны держать свои ценные знания в себе, важно давать их миру.

Число предназначения – 8

Восьмерки – это великие деятели. Это люди, способные реализовать любую идеи, и они ощущают, что обладают поистине безграничной силой. Самое главное – не бояться использовать ее.

Число предназначения – 9

Девятки служат людям. Они обладают высшим пониманием того, как устроен мир, и могут сделать его лучше. Очень много меценатов и миротворцев именно с этим числом предназначения.

Число предназначения – 11

Это особенное число. Его обладатели схожи с двойками, они очень чувствительны, и их задача – быть духовными проводниками, учителями. Это люди, которые самим фактом своего существования, просто своей жизнью показывают другим, как надо жить и куда следует идти.

Число предназначения – 22

Это тоже особенное число, его обладатели похожи на четверок, но их проекты более масштабные, чем у четверок. На них действительно держится мир. То, что делают обладатели числа 22, действительно грандиозно.