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Как нейтрализовать проблемы с помощью нумерологии

6 июля 2021НумерологияМарианна Басс

Рассказываем, почему проблемы возникают на пустом месте и как их решить.

Как нейтрализовать проблемы с помощью нумерологии
Фото: depositphotos.com

Порой мы сами придумываем себе проблемы. Виной всему могут стать врожденные качества, которые сложно игнорировать. Нумерология может помочь их нейтрализовать.

Чтобы реализовать цели, обозначенные числами пиков, необходимо учитывать числа проблем. Число проблемы показывает, какое качество характера способно свести на нет все наши усилия на данном этапе. Кому-то трудно проявить свою индивидуальность из-за привычки быть «как все». Другой не может найти себя ни в одной профессии потому, что не умеет доводить начатое дело до конца. Многие из наших качеств можно скорректировать с помощью нумерологии.

Расчет числа проблемы производится на основе даты рождения. Для примера возьмем дату 5.12.1968.

Шаг 1

Рассчитываем число проблемы для каждого этапа (пика) жизни. Расчет производится путем вычитания, из большего числа вычитается меньшее.

Число проблемы I пика – разница между числами дня и месяца рождения. 12-5=7. Число первой проблемы 7.

Число проблемы II пика – разница между числом дня и суммой цифр года рождения  (1+9+6+8=24. 2+4=6). 7-6=1. Число проблемы 1.

Число проблемы III пика – разница между числами I и II проблемы. 7-1=6. Число проблемы 6.

Число проблемы IV пика – разница между суммой цифр года (у нас это 6) и числом месяца. 12-6=6. Число проблемы 6.

Шаг 2

Смотрим, какое негативное влияние чисел проблем вам придется преодолевать на определенном этапе.

Число проблемы 1. Развитию лидерских качеств может помешать боязнь выделиться из толпы, нежелание отвечать за свои поступки.

Число проблемы 2. Выстраивать равноправные отношения с окружающими будет сложно, если вы не преодолеете неуверенность в себе и зависимость от чужого мнения.

Число проблемы 3. Невнимательность и несобранность могут помешать вам в полной мере проявить творческие способности.

Число проблемы 4. Неорганизованность, расхлябаннось и лень не помогут добиться материальной стабильности.

Число проблемы 5. Страх перед неизвестностью может заставить вас «спрятать голову в песок» и вы упустите перспективные возможности.

Число проблемы 6. Вы можете проявить излишнюю настойчивость и навязчивость, делая добро близким. Это ухудшит обстановку в семье и опустошит  вас.

Число проблемы 7. Неверная самооценка может «отбить» у вас желание учиться и развивать свои профессиональные навыки.

Число проблемы 8. Самодурство и сосредоточенность только на материальной выгоде могут помешать вам достичь настоящих высот в карьере.

Число проблемы 9 (проблемы 0). Вы можете проявить абсолютную пассивнось и  принимать все происходящее как данность, то есть все проблемы свести к нулю. Но это помешает вам делать нужные выводы и вы раз за разом будете наступать на одни и те же грабли.

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