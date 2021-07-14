Что может рассказать о вас квадрат Пифагора

Каждый человек рождается в определенную дату, каждая цифра которой несет в себе числовые вибрации.
Основываясь на дате рождения, древнегреческий математик Пифагор разработал психоматрицу, содержащую цифры от 1 до 9.
Полученные значения он вписывал в разделенный на 9 секторов квадрат, который считал самой гармоничной геометрической фигурой, и таким образом получал объемную характеристику личности. Так появился квадрат Пифагора, который относят к нумерологическим гороскопам.
Для того, чтобы рассчитать число Пифагора, нужно взять дату рождения человека, например, 14.06.1985.
Сложить числа дня и месяца рождения: 1+4+0+6=11
Сложить цифры года рождения: 1+9+8+5=23
Сложить числа из обоих подсчетов: 11+23=34 – это первое рабочее число
Сложить цифры первого рабочего числа между собой: 3+4=7 – это второе рабочее число
От первого рабочего числа отнять второе, умноженное на 2:
34-7*2=20 – это третье рабочее число. (Примечание: если второе рабочее число получается двузначным, например 11, то на 2 умножается только его первая цифра)
Сложить цифры третьего рабочего числа: 2+0=2 – это четвертое рабочее число.
Основные расчеты окончены. Теперь необходимо внести полученные цифры рабочих чисел, а также цифры, входящие в дату рождения в квадрат Пифагора. В первом столбике, одна под другой, идут цифры 1-2-3, во втором: 4-5-6, в третьем: 7-8-9.
Каждая цифра отвечает за определенное качество личности.
1 – характер
2 – энергия и сила
3 – познание
4 – здоровье
5 – логика, интуиция
6 – способности, трудолюбие
7 – таланты, удача
8 – надежность, доброта
9 – интеллект
В зависимости от количества цифр в каждой ячейке, качество может заметно изменяться. Вот некоторые возможные значения:
Одна 1 – эгоизм, нет 1 – щедрость и милосердие;
Одна 2 – недостаток энергии, 222- экстрасенсорные способности, нет 2 – энергетический вампиризм;
Одна 3 – аккуратность, способность к точным наукам, четыре 3 – перфекционизм;
Нет 4 – слабое здоровье, одна 4 – хорошее здоровье с болезнями по возрасту
555 – способность к ясновидению;
Одна 6 – необходимость развиваться, много работать, 666 – темпераментность;
Нет 7 – сложная жизнь, 77 – выраженный талант, который необходимо развить;
Две 88 – самопожертвование во имя чего-то, 8888 – способности к эзотерике;
9 – хороший интеллект, 9999 – гениальность.
Рассчитывайте свой квадрат Пифагора и работайте над собой!
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