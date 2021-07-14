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Что может рассказать о вас квадрат Пифагора

14 июля 2021НумерологияМарианна Басс

Каждый человек рождается в определенную дату, каждая цифра которой несет в себе числовые вибрации.

Что может рассказать о вас квадрат Пифагора
Фото: depositphotos.com

Основываясь на дате рождения, древнегреческий математик Пифагор разработал психоматрицу, содержащую цифры от 1 до 9.

Полученные значения он вписывал в разделенный на 9 секторов квадрат, который считал самой гармоничной геометрической фигурой, и таким образом получал объемную характеристику личности. Так появился квадрат Пифагора, который относят к нумерологическим гороскопам.

Для того, чтобы рассчитать число Пифагора, нужно взять дату рождения человека, например, 14.06.1985.

Сложить числа дня и месяца рождения: 1+4+0+6=11

Сложить цифры года рождения: 1+9+8+5=23

Сложить числа из обоих подсчетов: 11+23=34 – это первое рабочее число

Сложить цифры первого рабочего числа между собой: 3+4=7 – это второе рабочее число

От первого рабочего числа отнять второе, умноженное на 2:

34-7*2=20 – это третье рабочее число. (Примечание: если второе рабочее число получается двузначным, например 11, то на 2 умножается только его первая цифра)

Сложить цифры третьего рабочего числа: 2+0=2 – это четвертое рабочее число.

Основные расчеты окончены. Теперь необходимо внести полученные цифры рабочих чисел, а также цифры, входящие в дату рождения в квадрат Пифагора. В первом столбике, одна под другой, идут цифры 1-2-3, во втором: 4-5-6, в третьем: 7-8-9.

Каждая цифра отвечает за определенное качество личности.

1 – характер

2 – энергия и сила

3 – познание

4 – здоровье

5 – логика, интуиция

6 – способности, трудолюбие

7 – таланты, удача

8 – надежность, доброта

9 – интеллект

В зависимости от количества цифр в каждой ячейке, качество может заметно изменяться. Вот некоторые возможные значения:

Одна 1 – эгоизм, нет 1 – щедрость и милосердие;

Одна 2 – недостаток энергии, 222- экстрасенсорные способности, нет 2 – энергетический вампиризм;

Одна 3 – аккуратность, способность к точным наукам, четыре 3 – перфекционизм;

Нет 4 – слабое здоровье, одна 4 – хорошее здоровье с болезнями по возрасту

555 – способность к ясновидению;

Одна 6 – необходимость развиваться, много работать, 666 – темпераментность;

Нет 7 – сложная жизнь, 77 – выраженный талант, который необходимо развить;

Две 88 – самопожертвование во имя чего-то, 8888 – способности к эзотерике;

9 – хороший интеллект, 9999 – гениальность.

Рассчитывайте свой квадрат Пифагора и работайте над собой!

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