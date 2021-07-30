Какие числа приносят удачу

Каждому знаку зодиака покровительствует планета, которой соответствует число от 1 до 9.

Единица – планета Солнце – покровительствует Льву, которому дает лидерские качества и целеустремленность в достижении поставленной цели. Лев уверен в себе и способен решительно отстоять свою точку зрения. Единица добавляет позитивной энергии. – планета Солнце – покровительствует, которому дает лидерские качества и целеустремленность в достижении поставленной цели. Лев уверен в себе и способен решительно отстоять свою точку зрения. Единица добавляет позитивной энергии.

Двойка – планета Луна – знак Рак. Цифра может как привносить ощущение спокойствия и безопасности, так и погружать в фантазии и иллюзии. Дипломатичность и умение найти подход к людям помогают не только в карьере, но и в семейной жизни. – планета Луна – знак. Цифра может как привносить ощущение спокойствия и безопасности, так и погружать в фантазии и иллюзии. Дипломатичность и умение найти подход к людям помогают не только в карьере, но и в семейной жизни.

Тройка – планета Марс – Скорпион. Эта цифра в древности сопровождала многие религиозные ритуалы. Она ведет своих подопечных по нужному пути, помогает закалить характер и не пасовать перед жизненными трудностями. – планета Марс – Овен . Эта цифра в древности сопровождала многие религиозные ритуалы. Она ведет своих подопечных по нужному пути, помогает закалить характер и не пасовать перед жизненными трудностями.

Четверка – планета Меркурий – знаки Близнецы. Цифра развитого интеллекта и интуиции. Помогает устанавливать деловые контакты и проводить переговоры. Наличие цифры в номере телефона будет не лишней для любого знака зодиака. – планета Меркурий – знаки Дева Цифра развитого интеллекта и интуиции. Помогает устанавливать деловые контакты и проводить переговоры. Наличие цифры в номере телефона будет не лишней для любого знака зодиака.

Пятерка – планета Юпитер – знак Стрелец. Цифра «отличников» несет позитивный настрой и наделяет деловым энтузиазмом и хорошей энергетикой. Дает желание самосовершенствоваться. – планета Юпитер – знакЦифра «отличников» несет позитивный настрой и наделяет деловым энтузиазмом и хорошей энергетикой. Дает желание самосовершенствоваться.

Шестерка – планета Венера –Весы. Знакам свойственно стремление к гармонии и порядку в жизни с одной стороны, и постоянное развитие, с другой. Для любого знака увидеть случайно на часах время 6:06 будет означать возможность исполнения заветного желания. – планета Венера – Телец Знакам свойственно стремление к гармонии и порядку в жизни с одной стороны, и постоянное развитие, с другой. Для любого знака увидеть случайно на часах время 6:06 будет означать возможность исполнения заветного желания.

Семерка – планета Сатурн – Козерог. Покровительство магической «7» помогает заглянуть в самую суть вещей или генерировать нестандартные идеи. Финансовый успех приходит за счет разумного планирования и продуманных инвестиций. – планета Сатурн –Покровительство магической «7» помогает заглянуть в самую суть вещей или генерировать нестандартные идеи. Финансовый успех приходит за счет разумного планирования и продуманных инвестиций.

Восьмерка – планета Уран – Водолей. Цифра располагает к поиску духовного пути и внутренней гармонии, а также дает склонность к эзотерике. Среди Водолеев много как философов, так и практикующих экстрасенсов, которых можно узнать по амулету со знаком бесконечности. – планета Уран –Цифра располагает к поиску духовного пути и внутренней гармонии, а также дает склонность к эзотерике. Среди Водолеев много как философов, так и практикующих экстрасенсов, которых можно узнать по амулету со знаком бесконечности.

Девятка – планета Нептун – Рыбы. Самая мощная цифра, символ завершенности. Передает Рыбам мощную энергетику, которая может быть как положительной, так и отрицательной. – планета Нептун –. Самая мощная цифра, символ завершенности. Передает Рыбам мощную энергетику, которая может быть как положительной, так и отрицательной.

При умелом использовании позволяет достичь небывалых высот в финансовой сфере.

Используйте число вашего знака как можно чаще и повышайте шансы на успех!