Какие числа приносят удачу

Каждому знаку зодиака покровительствует планета, которой соответствует число от 1 до 9.
Единица
– планета Солнце – покровительствует Льву
, которому дает лидерские качества и целеустремленность в достижении поставленной цели. Лев уверен в себе и способен решительно отстоять свою точку зрения. Единица добавляет позитивной энергии.
Двойка
– планета Луна – знак Рак
. Цифра может как привносить ощущение спокойствия и безопасности, так и погружать в фантазии и иллюзии. Дипломатичность и умение найти подход к людям помогают не только в карьере, но и в семейной жизни.
Тройка
– планета Марс – Овен
и Скорпион
. Эта цифра в древности сопровождала многие религиозные ритуалы. Она ведет своих подопечных по нужному пути, помогает закалить характер и не пасовать перед жизненными трудностями.
Четверка
– планета Меркурий – знаки Дева
и Близнецы.
Цифра развитого интеллекта и интуиции. Помогает устанавливать деловые контакты и проводить переговоры. Наличие цифры в номере телефона будет не лишней для любого знака зодиака.
Пятерка
– планета Юпитер – знак Стрелец.
Цифра «отличников» несет позитивный настрой и наделяет деловым энтузиазмом и хорошей энергетикой. Дает желание самосовершенствоваться.
Шестерка
– планета Венера –Телец
и Весы.
Знакам свойственно стремление к гармонии и порядку в жизни с одной стороны, и постоянное развитие, с другой. Для любого знака увидеть случайно на часах время 6:06 будет означать возможность исполнения заветного желания.
Семерка
– планета Сатурн – Козерог.
Покровительство магической «7» помогает заглянуть в самую суть вещей или генерировать нестандартные идеи. Финансовый успех приходит за счет разумного планирования и продуманных инвестиций.
Восьмерка
– планета Уран – Водолей.
Цифра располагает к поиску духовного пути и внутренней гармонии, а также дает склонность к эзотерике. Среди Водолеев много как философов, так и практикующих экстрасенсов, которых можно узнать по амулету со знаком бесконечности.
Девятка
– планета Нептун – Рыбы
. Самая мощная цифра, символ завершенности. Передает Рыбам мощную энергетику, которая может быть как положительной, так и отрицательной.
При умелом использовании позволяет достичь небывалых высот в финансовой сфере.
Используйте число вашего знака как можно чаще и повышайте шансы на успех!