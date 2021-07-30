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Какие числа приносят удачу

30 июля 2021НумерологияМарианна Басс

Каждому знаку зодиака покровительствует планета, которой соответствует число от 1 до 9.

Какие числа приносят удачу
Фото: depositphotos
Единица – планета Солнце – покровительствует Льву, которому дает лидерские качества и целеустремленность в достижении поставленной цели. Лев уверен в себе и способен решительно отстоять свою точку зрения. Единица добавляет позитивной энергии.
Двойка – планета Луна – знак Рак. Цифра может как привносить ощущение спокойствия и безопасности, так и погружать в фантазии и иллюзии. Дипломатичность и умение найти подход к людям помогают не только в карьере, но и в семейной жизни.
Тройка – планета Марс – Овен и Скорпион. Эта цифра в древности сопровождала многие религиозные ритуалы. Она ведет своих подопечных по нужному пути, помогает закалить характер и не пасовать перед жизненными трудностями.
Четверка – планета Меркурий – знаки Дева и Близнецы. Цифра развитого интеллекта и интуиции. Помогает устанавливать деловые контакты и проводить переговоры. Наличие цифры в номере телефона будет не лишней для любого знака зодиака.
Пятерка – планета Юпитер – знак Стрелец. Цифра «отличников» несет позитивный настрой и наделяет деловым энтузиазмом и хорошей энергетикой. Дает желание самосовершенствоваться.
Шестерка – планета Венера –Телец и Весы. Знакам свойственно стремление к гармонии и порядку в жизни с одной стороны, и постоянное развитие, с другой. Для любого знака увидеть случайно на часах время 6:06 будет означать возможность исполнения заветного желания.
Семерка – планета Сатурн – Козерог. Покровительство магической «7» помогает заглянуть в самую суть вещей или генерировать нестандартные идеи. Финансовый успех приходит за счет разумного планирования и продуманных инвестиций.
Восьмерка – планета Уран – Водолей. Цифра располагает к поиску духовного пути и внутренней гармонии, а также дает склонность к эзотерике. Среди Водолеев много как философов, так и практикующих экстрасенсов, которых можно узнать по амулету со знаком бесконечности.
Девятка – планета Нептун – Рыбы. Самая мощная цифра, символ завершенности. Передает Рыбам мощную энергетику, которая может быть как положительной, так и отрицательной.

При умелом использовании позволяет достичь небывалых высот в финансовой сфере.

Используйте число вашего знака как можно чаще и повышайте шансы на успех!

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