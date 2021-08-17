Что такое код богатства и как его рассчитать

У каждого человека есть число судьбы, с помощью которого можно рассчитать код богатства.

Конечно, код богатства не сделает вас миллиардерами и не поставит в список самых богатых людей на планете, но с его помощью вы сможете узнать больше о своих денежных привычках, которые, возможно, не замечаете.

Этот код расскажет больше о вас и ваших тратах, а с помощью этого вы поймете, на что обращать внимание при получении и трате денег.

Чтобы рассчитать свой код богатства, нужно сложить все цифры в вашей дате рождения. Сначала сложить каждую из них, а потом сложить полученное число. И так до тех пор, пока не получите одну цифру.

Единица

Если вашим кодом богатства стала цифра один, то вы – прирожденный лидер. Вам всегда легко удается зарабатывать деньги, но тратите вы их так же – не глядя. Если вы еще не достигли финансовых успехов, то значит, что вы просто не пытаетесь. Единицам достаточно пары небольших усилий, и они смогут легко заработать нужную сумму. Минус только в том, что люди с этим кодом богатства не знают цену деньгам и легко их тратят. Если так и будет продолжаться, то удача их покинет, поэтому стоит взвешивать все траты.

Двойка

Люди, рожденные с этим кодом богатства, легко находят деньги. Любая работа дается им легко, а зарплата буквально сама падает в руки. Однако лучше не доверять им тратить сбережения. Если вы собираетесь в магазин, лучше возьмите с собой близкого человека, который будет контролировать сам и сдерживать импульсивные покупки. Финансы тоже нужно доверить на хранение человеку, которому вы доверяете. Обходите стороной казино и азартные игры, они – ваши главные враги.

Тройка

Эта цифра – самая благоприятная в роли денежной составляющей. Если вы решили связать свою жизнь с финансами, то явно не прогадали. Единственное, что может остановить вас от заработка денег – полное бездействие, поэтому его лучше остерегаться. Во многих сферах удача сопутствует тройкам, но в денежном плане она действует наиболее активно.

Четверка

Цифра четыре считается знаком стабильности и уверенности. Четверки хорошо выполняют свою работу и получают за это столько денег, сколько им положено. Они хорошо умеют копить деньги и всегда придерживаются финансового плана, который они разработали. Если вы родились с кодом богатства четыре и у вас нет календаря или плана по трате денег – лучше его завести. Он наглядно покажет вам, как оптимизировать свои доходы и расходы.

Пятерка

Нумерологи часто называют это число наивным, и это правда. Такое качество пятерок может сыграть с ними злую шутку. Людям, рожденным под кодом богатства пять, нужно быть внимательнее во многих сделках или при подписи договора. Если вы не обладаете достаточными знаниями в этой сфере, лучше обратиться к профессионалам. Не стоит бездумно тратить деньги и всегда взвешивайте, нужны ли вам сейчас крупные траты.

Шестерка

Число шесть является переходным между духовным и материальным миром. Люди, рожденные с этим кодом богатства, очень нервничают из-за финансовых проблем. Таким поведением они делают только хуже, так как их сбережения связаны со здоровьем. Чтобы ваши доходы становились больше, не стоит сильно переживать из-за проблем с деньгами. Как только вы «отпустите» это, жизнь станет гораздо легче, а нужная сумма найдется.

Семерка

Представителям семерки нужно избегать азартных игр. Эти люди верят в себя настолько, что их не смогут остановить жулики и обманщики. Лучше лишний раз не доказывать свою правоту, а сохранить свои сбережения при себе. Помните цену деньгам и не относитесь к ним как к бумажкам, и тогда купюры полюбят вас и будут чаще бывать в кошельке и карманах. Чтобы не поддаваться на азарт, попросите помощи у близкого человека, который сможет вас «вытащить».

Восьмерка

Число восемь символизирует не только бесконечность, но и баланс. У этих людей все хорошо, они знают цену деньгам и не растрачивают их по мелочам. Кроме того, они всегда рассчитывают свой заработок и умеют копить. Восьмеркам можно только посоветовать больше действовать, тогда они смогут добиться успехов и финансового благополучия.

Девятка

Рожденные под кодом богатства с цифрой девять очень любят влезать в долги. Этим людям постоянно всего мало, но не стоит брать больше, чем вы можете отдать – это плохо кончится. Девяткам нужен «волшебный пинок», который очистит разум и заставит работать. Им может стать любимый человек – супруг, родитель или ребенок. Просто нужно понять, ради чего или кого нужна работа.