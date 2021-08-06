Как рассчитать свой счастливый цвет

Нумерологи рекомендуют чаще надевать одежду этих цветов, чтобы получать позитивную энергию.

На самом деле от нашей даты рождения зависит очень многое. Не только то, какого характера будет человек.

Именно день может стать тем числом, которое определит ход жизни. Так, у людей, родившихся под определенным номером, есть счастливые цвета. Нумерологи рекомендуют чаще надевать одежду этих цветов и стараться окружать себя ими, чтобы получать позитивную энергию.

Чтобы определить свое число судьбы, нужно сложить все цифры даты рождения, а потом полученное число складывать до тех пор, пока оно не будет однозначным. Это и будет ваше число судьбы. По нему можно узнать свой счастливый цвет.

Единица

Люди, у которых числом судьбы стала единица, склонны к эгоизму. Их счастливым цветом будет красный. Старайтесь носить его чаще и он будет поддерживать в вас энергию и стремление к покорению новых вершин. Стоит окружать себя красным тогда, когда вам не хватает душевного спокойствия и сил.

Двойка

У людей, рожденных под этим числом судьбы, счастливый цвет – желтый. Они испытывают проблемы с общением и налаживанием связей. Поэтому желтая одежда поможет вам, если предстоит важное собеседование или переговоры. Этот цвет также будет поддерживать в вас позитивный настрой. Нумерологи не рекомендуют полностью одеваться в желтый, достаточно будет только одной детали.

Тройка

Тем, у кого число судьбы равно трем, лучше чаще носить черное. Эти люди очень загадочны, часто увлекаются нумерологией или астрологией. Однако, не стоит сильно погружаться в эти сферы, поверхностных знаний будет достаточно. Вы не любите много рассказывать о себе, поэтому дайте одежде сказать все за вас. Несмотря на то, что черный – не самый позитивный и яркий цвет, но вас он сделает заметнее и повысит в глазах окружающих.

Четверка

Если вы хотите, чтобы одежда приносила вам удачу и счастье, лучше всего покупать вещи оранжевого оттенка. Именно он принесет вам богатство и удачу. Люди, родившиеся под этим знаком судьбы, часто настроены очень пессимистично. Это очень сильно влияет на общее состояние и даже может навредить здоровью. Чтобы подобные мысли не забирались вам в голову, носите оранжевый.

Пятерка

Те, кто рассчитал свое число судьбы и получил пять, сами по себе довольно успешны. Они могут чувствовать, что им не хватает какого-то знака, который поможет двигаться дальше. Чтобы чаще получать «волшебные пинки» и быстрее принимать решения, носите синий. Он поможет справиться с нерешительностью и успешно преодолевать все невзгоды.

Шестерка

Эти люди часто жалуются на жизнь. То им не хватает денег, то сил, то здоровье испортилось. У них всегда стакан наполовину пуст. Они уверены, что «лишние» деньги решат все их проблемы. Чтобы привлечь богатство, носите на работу зеленые вещи. Также будет плюсом, если вы обставите декором этого цвета свой рабочий кабинет.

Семерка

У людей с седьмым номером судьбы очень яркая судьба. Они постоянно находятся в движении, но оно выбивает все силы и иногда портит здоровье. Чтобы избавиться от постоянной суматохи в своей жизни, надевайте серое. Такой цвет поможет вам расслабиться, остановиться и подскажет, что в этой жизни вам действительно нужно.

Восьмерка

Загадочным людям, рожденным под восьмым номером, нужно носить фиолетовый цвет. Именно он привлечет в вашу жизнь счастье и финансовое благополучие, которого вам так не хватает. Этим людям часто завидуют – окружающим кажется, что у них есть все, о чем только можно мечтать, но сами они не могут определиться, им всегда мало. Фиолетовый цвет поможет в привлечении того, в чем вы больше всего нуждаетесь.

Девятка

Те, кому посчастливилось родится под номером девять, всегда идут против системы. Это очень своенравные люди, которые не хотят ни от кого зависеть. Однако у них это не всегда получается. Часто ваши решения становятся опрометчивыми, так как вы делаете все очень импульсивно. Умерить эту черту характера поможет розовый цвет, который не только привлечет удачу, но и направит вашу энергию в нужное русло.

Алевтина Кузнецова