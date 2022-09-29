Нумерология: узнайте ваш природный дар

Каким бы ни был ваш дар, постарайтесь разглядеть его и использовать себе во благо.

Каждый человек наделен каким-то талантом, но часто об этом не догадывается.

Нумерология – наука, определяющая характер и способности человека по дате его рождения, поможет приоткрыть завесу тайны над вашим даром.

В большинстве нумерологических школ дар человека определяется Числом судьбы. Чтобы его рассчитать, напишите вашу дату рождения и сложите в нем все цифры. Например: вы родились 15.07.1986. 1+5+0+7+1+9+8+6=37. Поскольку получилось число больше 9, цифры нужно складывать до тех пор, пока не останется простое число: 3+7=10=1+0=1. Число судьбы в примере – единица. Рассчитайте и узнайте про свои таланты.

Единица – лидер, прекрасно управляет людьми. Способность руководить, убеждать и красиво говорить – ее природный дар. Обладает сильными магическими способностями.

Двойка обладает даром видеть даже глубоко скрытые причинно-следственные связи, чувствительна к любой энергии, и, считывая ее интуитивно, принимать верные решения.

Тройка легко обучаема и везуча. Она может добиться успеха практически в любой сфере, но особенно хороша там, где ценится не глубина знаний, а широкий кругозор.

Четверка – королева логики и точных наук. Она рождена для любой работы с числами. В эзотерике – хорошая гадалка.

Пятерка обладает даром «читать» людей. Ей нет равных в переговорах и налаживании контактов. Успешно работает с энергетикой человека, способна путешествовать в астрале и контактировать с духами через сны и спиритические сеансы.

Шестерка – прирожденный лингвист. Она открыта другим культурам и познанию мира. Обладает способностью к целительству и биоэнергетике.

Семерка высоко духовна от рождения и стремится к высотам саморазвития и самосовершенствования через различные эзотерические практики или погружение в психологию или философию.

Восьмерка наделена невероятной целеустремленностью и трудоспособностью. Ее потенциал востребован в бизнесе или спорте. В эзотерическом направлении – ведьма или темный маг.

Девятка – прирожденный родитель и воспитатель. Талантливо создает любые общности людей: от семьи до большого сплоченного коллектива. В эзотерике – шаманка: может контактировать с духами.