Зачем богатые люди рисуют квадрат в кошельке

В старину греки рисовали квадрат на табличках и клали в амфоры, в которых перевозили товары.

Много веков назад древнегреческий математик Пифагор создал науку о числах – нумерологию.

Он искренне считал, что миром и всеми процессами в нем правят цифры и составил магический квадрат, отражающий, по его мнению, гармонию мира. В квадрат вписаны все основные цифры от 1 до 9, в расположении сверху вниз: левый столбик начинается с 1, под ней стоит 2, ниже 2 -3. Средний столбик: сверху 4, под ней - 5, внизу – 6. Правый столбик: 7 сверху, под ней – 8 и внизу 9. Этот квадрат необычен тем, что сумма левого ряда (1+2+3=6) равна сумме чисел среднего ряда (4+5+6=15=1+5=6) и равна сумме правого ряда (7+8+9=24=2+4=6). Пифагор рассматривал этот квадрат в качестве описания прошлого – левый ряд, настоящего – средний и будущего – правый ряд. Он считал, что с прошлого, с небольших цифр, начинается вся математика. Средний ряд описывает устойчивое настоящее, а правый столбик описывает будущее человека, поскольку в нем содержатся самые большие по значению цифры. Во времена Пифагора образованные греки рисовали его квадрат на специальных табличках и клали в амфоры, в которых перевозили и хранили товары: слитки металлов, зерно, шерсть. Они верили, что магический квадрат притянет и приумножит их богатство.

Возможно, этот квадрат так и остался бы частью истории, если бы в начале прошлого века на него не наткнулся известный промышленник Генри Форд, известный своим интересом к нумерологии. Он решил проверить на практике магию квадрата. Форд нарисовал квадрат Пифагора на долларовой банкноте, сложил ее и спрятал в кошелек. Как мы теперь знаем, его финансовые потоки приумножились многократно. С тех пор многие люди стали использовать квадрат для привлечения финансовых потоков, улучшения материального положения, поиска высокооплачиваемой работы. Чтобы повторить их успех, возьмите купюру, нарисуйте на ней квадрат и спрячьте в потайном отделении кошелька или сумки. Чем крупнее купюра, тем потенциально больший поток денег она может привлечь. Вы можете также нарисовать квадрат на внутренней стороне кошелька, но обязательно так, чтобы кроме вас этот символ никому не был виден. И если вы будете использовать такой способ привлечения богатства, об этом вы не должны никому рассказывать.

И в заключении: прилагайте собственные усилия для улучшения материального положения, а не рассчитывайте исключительно на «квадрат» в кошельке!