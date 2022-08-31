Что расскажет о вас ваше отчество

Подсчитанное число отчества указывает на качества, которые переданы человеку по наследству.

Нумерология дает возможность узнать свои таланты и черты характера по полному имени.

А вот отдельно подсчитанное число отчества указывает на те качества, которые переданы человеку по наследству.

Влияние этого числа может никак не проявляться в течение всей жизни, а потом неожиданно дать о себе знать в сложной ситуации и проявить те качества, которые в обычной жизни «спят».

Для того, чтобы рассчитать число отчества, необходимо сложить все цифры, соответствующие его буквам (смотрите ниже). Если в результате вы получите число больше 9, то цифры этого числа необходимо будет сложить между собой. Например: ваше отчество Петрович 8+6+2+9+7+3+1+7=43=7.

Соответствие цифр и букв для подсчета числа отчества:

1 – А И С Ъ

2 – Б Й Т Ы

3- В К У Ь

4 – Г Л Ф Э

5 – Д М Х Ю

6 – Е Н Ц Я

7 – Ё О Ч

8 – Ж П Ш

9 – З Р Щ

Теперь вы можете узнать, что означает ваше число отчества.

Единица. Крайне не уверена в себе, поэтому во все периоды жизни сталкивается с подавлением и манипуляциями. Основная задача – учиться постоять за себя и отстаивать собственное мнение.

Двойка. Обидчива и застенчива, из-за этого трудно сходится с людьми. Часто идет на поводу у других людей. Задача – преодолеть комплекс неполноценности и научиться продуктивно общаться с окружающими.

Тройка. Не терпит критику. Отчаянно нуждается в самовыражении и часто делает это весьма экстравагантно. Задача – найти способ самовыражаться так, чтобы заслужить уважение окружающих.

Четверка. Основная задача – найти баланс между работой и отдыхом. Эта цифра по жизни либо трудоголик, либо лодырь – середины нет.

Пятерка – консерватор во всем, не терпит перемен. Задача – открыться новому, если не вносить что-то свое, то хотя бы принять изменения из вне.

Шестерка «умнее всех», всех учит жить и «прогибает» мир под себя. Задача – научиться воспринимать жизнь и людей такими, какие они есть.

Семерка – одиночка, живет в своем насыщенном внутреннем мире. Задача – научиться контактировать с миром внешним, избавившись от социофобии.

Восьмерка зациклена на материальном благополучии, что часто приводит к долгам и сильной зависти. Задача – научиться жить по средствам.

Девятка самая успешная и счастливая цифра. Если что-то долго идет не так, стоит задуматься о наличии «кармических долгов».

Рассчитывайте число отчества, и вы будете готовы к тому, что оно может сработать!