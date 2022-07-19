Как узнать судьбу по номеру паспорта

Считается, что судьбу человека можно изменить на протяжении его жизни.

Каждый паспорт имеет свою идентичную серию и номер.

Считается, что судьбу человека можно изменить на протяжении его жизни. Именно поэтому на разных этапах пути человека ему выдается новый документ уже с другими цифрами. Нумерологи уверены, что серия и номер паспорта могут предсказать человеку его судьбу.

Как рассчитать число судьбы по паспорту

Для того чтобы узнать число судьбы, нужно сложить все цифры серии и номера паспорта. Как правило, у него 10 цифр, четыре из которых – серия, а остальные – номер. Важно складывать все цифры, которые есть в документе. После того, как вы их сложите, у вас получится двухзначное или однозначное число. В первом случае цифры нужно сложить еще раз, во втором больше ничего делать не нужно. После этого найдите свой номер в предсказании

Один

Этот человек стремится к власти и большому количеству денег, но на самом деле вскоре поймет, что эта гонка не так важна. Попробуйте взять несколько дней выходных или отпуска. Остановитесь, выдохните и расставьте правильные приоритеты в жизни. Вы удивитесь, но мир может кардинально измениться в ваших глазах.

Два

Человек с судьбой номер два – очень мягкий, и это часто играет с ним злую шутку. Он открыт для общения со всеми, поэтому вокруг него много людей, готовых прийти на помощь. Однако и он сам часто дает малознакомым нарушать свою зону комфорта и страдает от этого. Чтобы внутренний стержень не прогибался под давлением других людей, нужно наладить отношения в своей семье и не ругаться с родственниками.

Три

У человека с этим номером паспорта хорошо развито творческое мышление, поэтому ему нужно по максимуму использовать то, что дано ему природой. Не скрывайте свой потенциал и пробуйте себя в разных направлениях. Возможно, только так вы сможете найти свой путь в жизни и достичь внутреннего баланса.

Четыре

Четверки – настоящие трудоголики, которые могут быстро взобраться по карьерной лестнице. Безусловно, эта черта очень хороша, но не забывайте и об остальных сферах жизни. Чаще встречайтесь с друзьями и больше проводите времени с семьей. Так, в будущем вы не будете жалеть о том, что потратили всю жизнь на работу.

Пять

Романтичная натура пятерок делает их очень ветреными, поэтому окружающие часто не воспринимают их всерьез. Возможно, вам стоит сосредоточиться на самореализации. Однако, не стоит гнаться за одобрением окружающих. Поймите, чего хотите именно вы и следуйте зову сердца.

Шесть

Эти люди всегда будут душой компании. В любой ситуации они сохраняют позитивный настрой и стараются быть оптимистами. Однако, за всеми этими улыбками и подбадривающими фразами скрываются очень ранимые люди, которые переживают все негативные эмоции в себе. Избавьтесь от этой привычки и не бойтесь показать себя с другой стороны. Те, кто вам близок, поймут вас.

Семь

Те люди, у которых номер паспорта семь, предпочитают проводить время в одиночестве. Они ценят свое личное пространство и остро реагируют на любые вторжения. Не бойтесь подпускать к себе людей, большинство из них не нанесут вам вреда. Однако слишком открытыми быть тоже не нужно – сохраняйте баланс и дистанцию.

Восемь

Восьмерки – отличные друзья и партнеры, которые готовы выручить своих близких в любой момент. Однако, многим такая помощь кажется возможностью, которой можно пользоваться. Докажите, что это не так и немного разозлитесь, если вам нужно поставить кого-то на место. Так вас начнут воспринимать всерьез.

Девять

Люди с девятым номером паспорта буквально притягивают к себе материальные блага. Однако стоит помнить, что рано или поздно мир сам восполнит баланс, поэтому не забывайте делиться своим богатством с нуждающимися. Помогайте приютам, благотворительным фондам и отдельным людям, встречающимся на вашем пути.