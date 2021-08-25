Один или пять: сколько браков у вас будет

Число жизненного пути поможет вам определить, сколько браков будет в вашей жизни.

Нумерология – учение о влиянии чисел на судьбу человека. Говорят, с ее помощью можно узнать главные черты характера, расшифровать судьбоносные знаки и даже предсказать будущее.

Рассчитав число своего жизненного пути, можно вычислить, сколько у тебя в жизни будет браков. Для этого сложи все цифры своей даты рождения. Например, ты родился 24.02.1995. 2+4+0+2+1+9+9+5=32. Продолжаем складывать: 3+2=5. Число твоего жизненного пути – 5. Рассказываем о значении всех чисел.

Единица символизирует лидерство: такой человек обладает большим запасом энергии и может найти общий язык с любым. Тут возможны 1 или 2 брака.

Двойки чувствительны и дипломатичны. Такие люди, как правило, однолюбы, поэтому у них может быть один брак на всю жизнь.

Тройка – символ продуктивности и роста. Эти люди не могут сидеть на месте, постоянно находятся в поиске чего-то нового. А значит, могут жениться или выходить замуж больше трех раз.

Люди, рожденные под цифрой 4, трудолюбивы, уравновешены и осторожны. И могут вступать в брак до тех пор, пока не найдут того самого – любовь всей их жизни.

Пятеркам важно перестать сомневаться и искать в себе недостатки. Только тогда они смогут найти свою половинку и создать семью – одну на всю жизнь.

Люди под цифрой шесть вступить в брак могут дважды. И второй, как правило, оказывается удачнее, чем первый: в нем человек исправляет ошибки, которые допускал в предыдущей семье.

Люди под цифрой 7 обычно обладают сильной интуицией, богатой фантазией и ярким воображением. Они долго выбирают партнера для жизни, а потом женятся или выходят замуж лишь раз.

8

Восьмерки помешаны на работе и финансовых успехах. Скорее всего, такой человек долго будет выбирать подходящего партнера, но в итоге вступит в брак единожды, и то по расчету.

9

Девятки импульсивны и хотят слишком рано вступить в брак, зачастую ошибаясь с выбором партнера. Поэтому брак у таких будет не один.