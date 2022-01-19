Как по дате рождения найти родственную душу

Нумерология поможет понять, как близки вы были в прошлых жизнях и на что рассчитывать в этой.

Наверное, многие мечтают найти «своего» человека – того, с кем будет просто, того, кто понимает с полуслова и с кем можно разделить свои увлечения и интересы. Понять, «мой» ли это человек и были ли мы когда-то кармически связаны можно при помощи нумерологии.

Важно помнить – этот способ мы применяем тогда, когда человек уже так или иначе есть в нашем ближнем кругу и взаимодействие с ним вызывает сильные эмоции, судьба постоянно сталкивает.

Итак, несколько относительно простых способов проверить родство душ.

1. Сложение месяцев рождения. Если она равна 20 – вы связаны прошлыми воплощениями. Например, вы родились в сентябре, а партнер в ноябре. Сумма месяцев будет 9+11= 20.

2. Сложение дня рождения. Снова ждем числа 20 – если оно получается, высока вероятность супружеских отношений в прошлом (даже если вы сейчас одного пола, в прошлых воплощениях могло быть по-другому).

Например, вы родились 7 числа, а ваш партнер – 13. 7+13=20. Сумма дает число больше 22 – из нее вычитается 22. Например, число рождения первого партнера 30, а второго 28. 30 + 28 = 58. 58- 22 = 36. 36-22 = 14.

Еще один способ: суммирование полных дат рождения партнеров.

Например, дата рождения первого партнера — 18.10.1988

Дата рождения второго партнера – 02.07.1987.

Складываем все числа — 1+8+1+0+1+9+8+8+0+2+0+7+1+9+8+7=64.

В получившемся числе нас интересует последняя цифра – в данном примере это 4.

О наличии кармической связи говорят несколько цифр:

2 — опыт партнерства есть, но значимых достижений не было, возможно разочарование друг в друге.

4 — души встречались в прошлом, но ничего серьезного между ними не происходило.

5 — сильная и заряженная связь, которая оставила много «вопросов». Их эти люди и будут решать здесь.

6 — тоже говорит о сильной кармической связи, в которой либо имело место предательство, либо ранняя смерть одного из партнеров. В этом воплощении, если не проработать эту тему, отношения так же будут приносить боль и страдания.

8 — эти души встречаются друг с другом достаточно часто и имеют серьезный положительный опыт совместного творения.