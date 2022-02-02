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Что такое числа ангелов и где их можно встретить

2 февраля 2022НумерологияМарианна Басс

Оказывается, ангелы общаются с нами с помощью чисел.

Что такое числа ангелов и где их можно встретить
Фото: proaist.ru

Многие наверняка замечали, что определенная комбинация одинаковых чисел чаще всех остальных попадается на глаза. Например, вы берете в руки телефон, чтобы посмотреть на часы, а они показывают 5:55. А затем покупка в магазине вышла на сумму в 555 рублей. Такие числа относят к ангельской нумерологии, согласно которой, они являются посланиями ангела-хранителя. Давайте разберемся, что означает та или иная комбинация цифр, и как использовать магию повторяющихся чисел в повседневной жизни.

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В нумерологии число 1 считается знаком решительности. И если вы видите комбинацию из рядом стоящих единиц, то значит, пришло время поверить в себя, свои силы и, отбросив лень, приступить к реализации того, о чем вы часто думаете в последнее время.

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А эту комбинацию ангелы-хранители посылают для того, чтобы вы отпустили все свои страхи и тревоги, поскольку выбранный вами путь является верным. Также это можно расценивать как знак того, что ваше желание исполнится, остается лишь проявить терпение.

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Если вы мечтаете стать успешным и знаменитым, то вскоре вам подвернется для этого случай, если вы встретили комбинацию из троек. А если вы одиноки, то в ближайшее время случится судьбоносная встреча. Однако не упустите этот шанс, чтобы не пришлось ждать долгие годы.

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Ангелы-хранители посылают рядом стоящие четверки, чтобы указать на то, что вы опустили руки. В этот момент вы должны собрать всю волю в кулак и продолжать действовать, и результат вас приятно удивит.

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Если вы встретили эту комбинацию чисел, то уже совсем скоро ваш мир перевернется с ног на голову, в хорошем смысле. Будьте готовы к неожиданным поворотам и грядущим приключением, не упустите свой шанс.

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От этой комбинации не следует ждать ничего плохого, как принято считать. Это лишь знак того, что вам нужно сменить направление в том, чем вы заняты сейчас, и тогда результат не заставит себя ждать. Кроме этого, стоит отпустить прошлое, которое уже давно утратило свой смысл, пора переключиться на нечто новое и еще неизведанное.

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А вот в этом случае осторожность не помешает. Оставьте пока подробности своих мечтаний и грядущих планов при себе, иначе они могут не осуществиться. Также такая комбинация может говорить о том, что кто-то «вытягивает» из вас финансы, будьте бдительнее.

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Восьмерки, они же знак бесконечности, указывают на значимые перемены, которые вскоре произойдут в вашей жизни, например, смена работы или путешествие, о котором вы давно мечтали.

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Если вы встретили рядом стоящие девятки, то, скорее всего, вам придется пройти через очередной урок от Вселенной. Возможно, это будет связано с тем, что вы уже когда-то пережили в прошлом.

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