Каким будет ваше число 2022 года и что оно принесет

Что можно ждать от 2022 года и как защититься от проблем, которые могут возникнуть?

Если сложить сумму цифр 2022 года, то получится шестерка. Она, в свою очередь, символизирует планету Венеру, которая названа в честь богини любви. Это говорит о том, что в 2022 году многим придется проверить свои отношения на прочность или встретить свою настоящую любовь. А для того, чтобы узнать, какая же конкретно судьба ждет каждого человека, многие прибегают к нумерологии.

Как рассчитать свое число 2022 года

Для того, чтобы рассчитать свое число года, необходимо к дню своего рождения прибавить месяц рождения и шестерку. Например, вы родились 9 октября:

9+10=19;

1+9+6=16.

Затем необходимо полученное число свести до однозначного:

1+6=7.

Полученный результат и станет вашим числом года. А теперь можно приступить к расшифровке.

Расшифровка числа года.

1 — если вы хотите начать свое собственное дело, то удача в ваших руках. Но стоит помнить, что достичь успеха и процветания возможно лишь в том, случае, если это то, чем вы горите и всею душой любите заниматься.

2 — тем, кому выпала двойка, для достижения поставленной уели необходимо с кем-нибудь объединиться. Но к выбору такого человека стоит подойти с осторожностью. А во время командной работы старайтесь не допускать ссор и научитесь искать компромиссы, и только тогда вас будет ждать успех.

3 — самое время дать своему творческому началу выбраться наружу. То дело, которое вы долгое время принимали за хобби, может поднять вас на абсолютно новый уровень в карьере. Покажите все, на что способны.

4 — если это ваш результат, то будьте готовы, что в 2022 году на вас обрушится много работы. Однако есть в этом и свои плюсы — за качественно выполненное задание вас будет ждать неплохая денежная награда. Кроме этого, в 2022 году стоит уделить пристальное внимание своему здоровью.

5 —для обладателей пятерки год будет наполнен путешествиями и, возможно, даже переездами. Не отказывайтесь от поездок как по работе, так и с друзьями, ведь они принесут вам множество положительных эмоций и полезных знакомств.

6 — если вы состоите в отношениях, то, вероятнее всего, им придется пройти проверку на прочность. В этом случае, главное — не жертвовать собой ради других. А если вы одиноки, то этот год подарит любовь, которая вскоре вскружит вам голову и будет иметь продолжение в браке.

7 — 2022 год стоит посвятить уединению и духовной трансформации. Не стоит начинать что-то новое, необходимо взять паузу, чтобы понять, куда двигаться дальше. Время, уделенное себе, себя обязательно оправдает и принесет успех.

8 — самое время мечтать по-крупному и начинать действовать. Будьте уверены, что вы сможете достичь всех поставленных целей, если отбросите страхи и неуверенность в себе. Кроме этого, вам может поступить выгодное предложение, не упустите его.

9 — для тех, кому выпадала девятка, этот год станет годом помощи. Чем больше вы будете помогать людям, тем с большей отдачей вам это вернется. Кроме этого, в 2022 году могут закончиться продолжительные отношения или карьера, которая на самом деле вам была не нужна. Все эти завершения приведут вас только к благоприятному исходу.