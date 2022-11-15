Счастливые числа Козерогов

Каждый знак зодиака имеет свои числа-покровители – те, которые будут приносить ему удачу и защищать от невзгод.

В жизни Козерога несколько таких волшебных цифр.

Первое число-покровитель – 15. Это связано со Старшим Арканом Таро «Дьявол», который покровительствует Козерогу. 15 обещает удачу в бизнесе, выгодные сделки, крепкие дружеские и деловые связи. Если это число каким-либо образом связано с работой Козерога (например, это номер его кабинета или эти цифры есть в его рабочем номере телефона), скорее всего, проекты, над которыми Козерог работает, будут прибыльными и успешными.

Число 15 также может помогать сохранять брак, но гарантий того, что он будет счастливым оно не дает. Отношения, начавшиеся под покровительством этого числа, могут легко перерасти в зависимость, когда партнеры просто не могут друг без друга, но взаимодействие приносит страдание и боль.

Также важными числами в судьбе Козерога будут те, кто в своей сумме дает 15: 78, 87, 69, 96.

Важными могут быть и числа, образующие 15 при умножении: 3 и 5, и числа 35 и 53 соответственно.

Еще одно важное число в судьбе Козерога – число 13. Оно связанно с перерождением и изменениями в жизни. Его следует использовать очень аккуратно, так как его энергетика связана с переменами, но если предстоят серьезные повороты в судьбе, карьере, нужно сильно измениться для достижения своих целей – такое число может быть хорошим талисманом в предстоящей трансформации.

Эти числа можно использовать, планируя важные мероприятия и даты, назначая время встреч. Например, время 15:00 будет достаточно благоприятным для деловых переговоров.

Цифры и числа встречаются нам при выборе мест в путешествиях в поездах, гостиничных номеров, при посещении кино и театра. Планируя покупку недвижимости, можно обращать внимание на номер квартиры и этаж, бывает и такое, что цифры встречаются в названии улицы или кафе. Если таких совпадений много – на это место точно стоит обратить внимание, скорее всего, здесь будет происходить что-то важное для судьбы Козерога.