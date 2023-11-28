Мы и наши ангелы-хранители: как узнать своего

Многие верят, что у каждого из нас есть свой ангел-хранитель.

Считается, будто ангелы – это существа из потустороннего мира, которым разрешено прилетать на землю и принимать зримый облик.

Традиционно в нашем восприятии ангелы похожи на людей с крыльями за спиной, но порой могут принимать любую другую форму. В жизни встречи с ангелами происходят в большинстве случаев в стрессовых ситуациях, когда человек нуждается в помощи. Ведь миссия ангелов заключается в помощи человеку. Но есть скептически настроенные люди, которые считают, что видение ангелов — это лишь защитная способность психики человека в кризисный момент изменить ситуацию в лучшую сторону. Правы или нет скептики в отношении видения ангелов, но человеческий мозг действительно обладает невероятными возможностями. Помощь, которая приходит, как мы иногда думаем, через ангелов, не обязательно исходит из божественного источника. Это может быть работа нашего подсознания, которое в критический момент помогает разрешить проблему самым наилучшим образом. В такие моменты мы скорее допустим, что нам кто-то помогает из потустороннего мира, чем признаем помощь нашего подсознания.

Конечно, как говорится, «вы можете не верить в ангелов, но ангелы верят в вас». Если чувствуете, что вам не везет и ничего не получается, не будет лишним наладить связь со своим ангелом. Для этого нужно воспользоваться нумерологическим вычислением: к своему дню рождения прибавить 4. Например, 17+4=21 – это возраст вашего ангела. Он не меняется – ангелы не стареют. Чтобы узнать пол и характер ангела необходимо сложить все цифры в дате вашего рождения. Например: 17.12.1967 Складываем все цифры и доводим полученное число до однозначного: 1+7+1+2+1+9+6+7=34=3+4=7. Если число четное, то ваш ангел мужского пола, если нечетное – женского.

По числу вашего ангела можно узнать его стихию и характер:

1 – Ваш ангел святой. Этот ангел без всяких просьб и молитв сам придет на помощь и отведет беду. Как правило, такие ангелы даются тем, у кого очень слабое энергетическое поле. Их помощь может проявляться как угодно. Помогают они не только своим подопечным, но и их родным. Люди, которых они оберегают, отличаются добрым характером. Это самые активные защитники.

2 – Ангел света. Эти небесные покровители с большими белыми крыльями часто целуют своих «опекаемых» при рождении. Этот поцелуй проявляется в виде веснушек или необычных родинок на лице. Общаются ангелы света с людьми при помощи сновидений и через зеркала. Вам стоит серьезнее относиться к своим снам. Кроме того, ваш ангел всегда находится рядом.

3 – Ангел воздуха. Эти ангелы, созданные из ветра и эфира, почти невидимы. Их можно услышать по необычным звукам и шуму, похожему на шелест. Подопечные такого ангела часто попадают в передряги и трудные ситуации, поэтому им очень важно держать связь со своим защитником.

4 – Ангел мудрости. Этот ангел наделяет своего избранника благоразумием, гибким интеллектом и делает все возможное, чтобы он обдумывал каждое свое решение. Ангел мудрости дает везение и удачу в учебе и карьере, награждает высокой интуицией и мудростью. Он имеет некую власть над мыслями и постоянно подсказывает, как правильно поступить.

5 – Ангел металла. Это очень сильные и храбрые защитники. Чаще всего приходят к человеку в тот момент, когда он плачет. Слезы подпитывают энергию ангела, от этого он становится сильнее и может горы свернуть ради того, кому помогает. Ангел металла встречается у людей сильных и уверенных. Также этот ангел дарует долгую жизнь.

6 – Ангел-радуга. Этот небесный ангел наделяет своих подопечных талантами и оригинальным мышлением. Он способен поднять настроение даже в моменты грусти и тоски. Найти контакт с таким ангелом можно через творчество. Этот ангел радужный с разноцветными крыльями.

7 – Ангел энергии. Эти ангелы очень чувствительны и ранимы. Чтобы заручиться их поддержкой и помощью, нужно их благодарить и даже хвалить, тогда они будут более благосклонны. Чаще всего такие ангелы подсказывают правильное решение и предупреждают об опасности во снах. Но с ними нужно проявлять деликатность: ангелы энергии очень обидчивы, их может задеть любое грубое слово.

8 – Ангел, похожий на обычного человека, не имеющий крыльев. Чаще всего таким ангелом является умерший родственник или хороший друг, а вернее – его душа. В общем, человек, которому его подопечный и при жизни был не безразличен, который его всегда опекал. Такие ангелы самые внимательные и заботливые и всегда находятся рядом.

9 – Ангелы тепла. Для связи со своими опекаемым эти существа могут принимать обличье животных или умерших близких людей. Они придают человеку внутреннюю гармонию и дарят хорошее настроение.

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