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Мистика чисел: роковые и удачные цифры

11 января 2024НумерологияМарианна Басс

Наверное, не существует человека, который не думал бы об опасности при виде чисел 13 и 666.

Мистика чисел: роковые и удачные цифры
Фото: Image by stockking on Freepik

И все как один любит число 7 (ну хотя бы потому, что счастье обычно находится где-то на седьмом небе).

Но что стоит за этими числами? Действительно ли есть смысл бояться, избегать или, наоборот, любить их? Попробуем разобраться.

Загадка числа 13

Пятница 13 – на этот день все стараются не планировать дела, которые могли бы хоть как-то нарушить их душевное равновесие. По статистике, большинство аварий происходят именно в этот день. Возможно, конечно, все дело просто в пятнице: конец рабочей недели на всех действует угнетающе и расслабляюще одновременно, вот люди и теряют контроль, а вместе с ним порой и жизнь.

Так или иначе, 13 – по-настоящему роковое число. Вспомним самую известную историю: Тайная вечеря, в которой участвовали 13 человек (в том числе и Иисус), закончилась казнью Христа. Поэтому до сих пор компании в 13 человек предпочитают дополнять кем-то четырнадцатым – ну, на всякий случай.

Мистика номера 666

Число 666 считается числом Дьявола. В Откровении Иоанна Богослова оно названо «числом зверя», но нетрудно догадаться, что за зверь имеется в виду.

Человечество настолько ненавидит число 666 и боится его, что во многих городах мира в небоскребах нет 66-го этажа и 67-ой следует сразу за 65-м.

Но самым, пожалуй, интересным и пугающим является тот факт, что всемирную паутину считают творением Дьявола потому, что числу 666 приписывают буквенную расшифровку, которая выглядит как www. Прискорбно, конечно, понимать, что каждый день мы пользуемся дарами Антихриста, даже сейчас, читая эту статью.

Тайна семерки

А вот число 7 всегда считалось удачным. Семь нот, семь цветов радуги, семь дней Господь сотворял мир (и вышло очень даже неплохо), семь таинств, семь даров Святого Духа. С другой стороны, смертных грехов тоже семь, но это как раз то исключение, которое только подтверждает правило.

Таким образом, число 7 – священное во многих религиях, да и вообще люди любят семерку. Кстати, есть исследования, которые утверждают, что человек способен за раз запомнить только семь новых вещей. Например, семь новых слов на иностранном языке. Получается, что не только наша психика, но и мозг любит это число и доверяет ему.

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