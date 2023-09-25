Экспедиции к звездам: что Яков Брюс предсказал миру

Астрологические прогнозы пользовались популярностью с давних времен.

Расчет будущего по положению звезд и планет использовали в разных странах не только для личных, но и для государственных нужд. В начале 18 века был опубликован один из самых известных сборников предсказаний на несколько столетий вперед – Брюсов календарь. Его составителем был Яков Вилимович Брюс, выходец из знатного шотландского рода, яркий государственный деятель эпохи Петра Великого.

Он участвовал в нескольких военных кампаниях, выполнял важные дипломатические и личные поручения царя в Европе. С 1706 года он занимался переводами и изданием книг. Мало кто знал, что параллельно с государственной службой, Брюс осваивал тайные знания по астрологии и чернокнижной магии. За несколько лет им, в соавторстве с Василием Киприяновым, был подготовлен и в 1709 году напечатан календарь, который не потерял актуальности и в наши дни.

Так называемый Брюсов календарь состоит из двух частей: справочной и предсказательной. В первой содержатся важные официальные данные: святцы, лунный календарь, таблицы расстояний от Москвы до городов России, карты и много другой полезной информации. Вторая часть посвящена астрологическим аспектам: даты затмений, гороскопы, прогнозы войн и стихийных бедствий, а также знаковые события политической и экономической жизни на несколько столетий вперед.

Календарь переиздавался раз в несколько лет: прошедшие события заменялись новыми прогнозами. Как ни удивительно, в нем можно найти предсказания и на наше время. Они были сделаны с указанием примерных дат, но описаны словами того времени, поэтому часть из них требует современного трактования. Так, Брюс предсказал, что в 21 веке будет открыт «часовой механизм» в организме человека, позволяющий лечить болезнь, возвращением в тот период времени, когда ее еще не было и исправлять поломку. Он «высчитал», что люди смогут выйти за пределы планеты и организовать экспедиции к звездам. По астрологическим расчетам Брюсом был сделан прогноз об изменении климата: он говорил о том, что смена сезонов будет менее заметна, увеличится количество природных катаклизмов, что затруднит ведение сельского хозяйства. И одним из главных пророчеств для всего мира является предсказание об установлении дружеских отношений между крупнейшими мировыми державами.

Часть из пророчеств Брюса уже начала сбываться, а про остальное нам только предстоит узнать.

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