Потомственная ведунья предсказала будущее Казахстана

С какими еще проблемами придется столкнуться народу этой страны?

События, происходящие в Казахстане, практически никого не оставляют равнодушными. Одни следят за этим с экранов телевизора, а другим пришлось столкнуться со всем лицом к лицу, и при этом никто не знает, что может случиться уже завтра. И тогда многие обращаются к прогнозам ясновидящих, свое предсказание для Казахстана сделала и потомственная ведунья Инга.

«Начнутся расправы»

Страшные события в Казахстане Инга предвидела еще три года назад. Она предупреждала, что там появятся радикалы, Турция попытается взбудоражить тюркский мир, а Назарбаев уйдет с поста. И вот ее пророчество начинает сбываться. Далее, по ее словам, Казахстан последует примеру Грузии, Армении и Украины:

«Там звучали и будут звучать антироссийские лозунги, начнутся расправы над гражданами на почве национализма».

А затишье, как утверждает Инга, вскоре вновь обернется ограблениями богатых, пока последние не сбегут. Кроме этого, потомственная ведунья отметила, что никакие войска, не считая миротворческих сил ОДКБ, на территорию Казахстана не войдут.

Прогноз на ближайшие 15 лет

Если верить предсказанию Инги, то в ближайшие 15 лет хороших новостей из Казахстана ждать не стоит. Уже через некоторое время экономика страны будет такой, как и 30 лет назад, а население уменьшится на треть, поскольку все здравомыслящие люди эмигрируют в близлежащие государства. Также Инга отмечает, что вскоре к власти придут прозападные лидеры и тогда начнутся аресты и преследования по политическим соображениям.

Раздел территорий

Ведунья считает, что власти Турции и Китая уже давно поделили Казахстан между собой. Сначала часть территории будет отдана Китаю под видом аренды, а затем и вовсе перейдет в собственность КНР, и почти по такому же сценарию будет вести дела и Турция. По словам Инги, Казахстан ждет учесть Украины, он будет постепенно терять свои земли и богатства, а некогда сплоченный народ рано или поздно распадется.