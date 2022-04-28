Какие предсказания должны сбыться в 2022 году

В истории можно найти множество примеров, когда предсказания французского прорицателя Нострадамуса или болгарской ясновидящей Ванги практически в точности сбывались.

Провидцы не обошли стороной 2022 год. И, несмотря на то, что прошло четыре месяца, мир ждет еще множество событий, которые изменят ход истории. Какие же предсказания на 2022 год все еще ждут своего часа?

Нострадамус

Прогнозы Нострадамуса охватывают время вплоть до 3797 года. В его предсказании на 2022 год говорится, что «с неба будет литься большой огонь». Одни эксперты, которые расшифровывают катрены Нострадамуса, предположили, что он имел в виду падение астероида, а другие решили, что речь идет о масштабных лесных пожарах.

«Полная Луна ночью над высокой горой.

Новый мудрец узреет ее лишь мозгом.

Провозглашенный своими учениками бессмертным,

Глаза на юг, руки на груди, тело в огне»,

— именно так говорится в одной из записей Нострадамуса.

Многие считают, что речь идет о разрастании технологии искусственного интеллекта. А ведь в августе 2021 года предприниматель Илон Маск объявил, что его компания разрабатывает робота, прототип которого как раз может появиться уже в 2022 году.

Кроме этого, в одном из катренов Нострадамуса говорится, что в мире усилится голод из-за увеличения количества военных конфликтов. На фоне этого также возрастет миграция населения.

Ванга

Согласно пророчеству Ванги, в 2022 году ученые обнаружат новый вирус. По ее словам, все это произойдет из-за таяния ледника, в котором и скрыта опасность для всего человечества. Также Ванга предсказала, что люди во многих городах мира будут страдать от жажды. А Индию, помимо засухи, настигнет и голод.

Кроме этого, болгарская ясновидящая предупреждала, что в 2022 году будет наблюдаться увеличение количества стихийных бедствий, особенно это коснется страны восходящего солнца.

Эдгар Кейси

Известного американского ясновидящего и целителя Эдгара Кейси также называли спящим пророком, поскольку все свои предсказания он делал в состоянии транса. На большую аудиторию Кейси прославился благодаря пророчествам о распаде СССР, сроках Второй мировой войны и не только. При жизни он успел сделать множество предсказаний, в том числе и для 2022 года.

Так, по его словам, в России все будет идти своим чередом и развиваться в позитивном ключе как для государства, так и для населения. Кейси также утверждал, что страна подаст всему миру идею всеобщего братства и справедливости.