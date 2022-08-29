«Семь десятков лет мерзости»: что предсказал старец Авель

Монах Авель, который жил в России в конце XVIII века, сделал множество пророчеств, как о своей стране, так и о всем мире в целом.

Впервые о его предсказаниях заговорили в 1917 году, когда в Жандармерии были обнаружены книги пророка. Какие же события удалось с невероятной точностью предсказать монаху?

Так, одним из самым первых и скандальных пророчеств было о смерти императрицы Екатерины II в 1796 году. За свое предсказание Авель попал в Шлиссельбургскую крепость. Но при все этом пророчество монаха все же сбылось. Он также в точности предсказал обстоятельства кончины Павла I, и за это вновь оказался в заточении.

Авель также говорил о революции 1917 года. В этих стоках легко понять, что речь идет о Владимире Ленине:

«Лысый человек с топором, который будет закрывать церкви, проводить казни и "бичевать" нашу землю».

Затем монах напророчил «семь десятков лет мерзости» и появление великана по имени Борис:

«Через три года мерзости великан уйдет и будет ходить по лабиринту, а на плече его будет сидеть человек небольшого роста. Лицо у того человека черного цвета, а волосы наполовину будут, наполовину – нет».

Многие исследователи, которые разбирали тексты монаха считают, что, говоря о великане, Авель имел в виду Бориса Ельцина.