Придется отработать многовековые грехи: ясновидящие о будущем Европы

Ясновидящие уверены, что в скором времени люди станут свидетелями таких событий в Европе, которые потрясут весь мир.

Ясновидящие уверены, что в скором времени люди станут свидетелями таких событий в Европе, которые потрясут весь мир. Много лет назад болгарская провидица Ванга уже пророчила Европе незавидную судьбу, и только время покажет, окажется ли она права. Какое же будущее ждет эту часть света?

Изменения начали происходить уже сейчас. Ситуация в Европе трансформируется в достаточно нестабильную. В скором времени, по мнению ясновидящих, страны, в которых люди привыкли к свободе, ожидает диктатура. С каждым разом ограничений будет появляться все больше и больше. Кроме этого, будет наблюдаться падение экономики, дефицит и бедность.

Провидцы это объясняют тем, что многовековые грехи европейцев так и не были отработаны, поэтому все происходящее направлено на то, чтобы кармические уроки все же были выучены.

Также стоит отметить, что на данный момент на Европу оказывает значительное влияние планета Марс, которая, в свою очередь, несет за собой разрушительные процессы. И все, что не имело под собой глубоких корней и прочного фундамента, обречено на гибель.

И, если так случилось, что вы оказались в Европе, то это означает, что и вам необходимо пройти этот кармический опыт. Ясновидящие советуют быть с Божественным истоком и молиться. Даже если молитвы не изменят внешних обстоятельств, то хотя бы они привнесут в вашу жизнь внутренний покой. Разрушительных процессов уже не избежать, поэтому стоит хорошо подготовиться, чтобы осилить этот этап.