Крах Америки: что Эдгар Кейси предсказал США

Много лет назад знаменитый американский пророк Эдгар Кейси сделал предсказание о будущем США.

То, о чем говорил мистик и самопровозглашенный целитель, уже начало сбываться.

Пророк был уверен, что уже совсем скоро многие штаты Америки обеднеют и люди потеряют практически все, что они когда-либо имели. Не секрет, что граждане этого государства привыкли жить в долг, и вскоре жизнь взаймы загонит их в тупик.

Все это приведет к социальным бунтам, митингам, перевороту власти и, в конечном итоге, к разделению Соединенных Штатов. Распад, по словам Кейси, произойдет внезапно. Десять штатов отделятся практически сразу. Но самое главное – крах США отразится на всем мире. Дело в том, что обвал экономической системы государства потянет за собой и другие страны, которые до сих пор зависят от американской системы.

Также пророк говорил, что пройдет время, и страна вовсе прекратит свое существование из-за многочисленных катаклизмов. Береговая линия исчезнет под водами Тихого и Атлантического океанов, будут затоплены и многие другие земли, а в некоторых местах из глубин появятся новые острова.

Многие предсказатели также уверены, что процветание Америки в долг подходит к концу, и обман уже совсем скоро раскроется. Так называемая власть США над миром закончится ровно тогда, когда произойдет разделение штатов. Авторитет будет потерян во многих странах по всему миру. И как бы Америка не пыталась выжить, зарабатывая на военных конфликтах, крах неизбежен.