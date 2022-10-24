День пяти двоек: что Ванга пророчила 22 декабря 2022 году

Еще при жизни известная на весь мир болгарская провидица Ванга говорила, что 2022 год отметится как год пяти двоек.

Этот день окажется страшным не только для России, но и для всего остального мира. Что же, по словам Ванги, произойдет 22 декабря 2022 года?

Как отмечала провидица, эта дата разделит все на прошлое и будущее. События, которые произойдут в этот день, люди запомнят на всю жизнь. Преподнесенный урок заставит страны забыть о прошлом и, наконец, начать жить будущим.

В пророчестве болгарской провидицы о пяти двойках также упоминалось НАТО. Предсказательница была уверена, что эта организация поспособствует тому, чтобы во всем мире воцарился новый порядок. Кроме этого, Ванга говорила, что именно НАТО приведет Россию к благополучию.

Также в ее пророчествах сказано, что на декабрь 2022 года всему человечеству уготовано еще одно страшное испытание. По словам Ванги, вирус, который долгое время находился во льдах Сибири, проснется. Перед этой болезнью не смогут устоять ни молодые, ни люди более старшего поколения. А причиной всего этого станет изменение климата. Толкователи не исключают вероятность, что речь идет о новых штаммах коронавирусной инфекции.