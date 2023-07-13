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Россия не падет: что предсказал слепой провидец Тарасенко

13 июля 2023ПредсказанияМарианна Басс

Свое зрение Николай Тарасенко начал терять еще в 1995 году.

Россия не падет: что предсказал слепой провидец Тарасенко
Фото: foto-ram.ru

Сначала перестал видеть правый глаз, а полтора года назад ослеп и второй. Однако несмотря на проблемы со зрением, мужчина обрел запредельное видение. Какое предсказание о России и остальном мире сделал Тарасенко?

Провидец заявил, что человечество сейчас пожинает плоды своих прошлых деяний. Ожидается немало кризисов и катастроф, через которые смогут пройти не все. А те, кто пройдет все испытания, станет сильнее духовно. Тарасенко уверен, что человечеству не хватает единения и понимая друг друга, а все это отражается на окружающем нас мире.

Провидец заявил, что у американцев уже давно произошло духовное падение, Россию же такой исход не ждет:

«Россия не пойдет вниз. Мы все-таки имеем другую закалку. Слава Богу, все выдержим. Русский народ не отступит от своих традиций и глубоких древних пониманий Бога и православия, поэтому мы всегда будем выходить победителями».

Также Тарасенко рассказал, что человечеству еще не раз придется лицом к лицу встретиться с природными катаклизмами, которые будут только усиливаться, и новыми болезнями. Грядут тяжелые времена, с которыми людям необходимо справиться.

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