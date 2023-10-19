«Общая мука»: что предсказывал России Серафим Саровский

Серафим Саровский – один из наиболее почитаемых святых в православии.

В молодости он принял обет молчания и начал вести аскетичный образ жизни, благодаря чему и получил дар исцеления и предвидения. Со времен его жизни сохранилось множество пророчеств, которые до сих пор остаются актуальными.

Часть предсказаний Серафим Саровский делал о своей стране. Он мог видеть то, что будет в далеком будущем. Сейчас к его книгам и записям обращаются историки, чтобы понять, насколько актуальными были его предсказания.

Большинство предсказаний Серафима Саровского связано с религией. Он утверждал, что если Россия отвернется от православия, то будет затянута в пучину власти Антихриста. Это станет плохим знаком для всех, живущих на территории страны. Последствия такого поведения, по мнению преподобного, могут быть жуткими.

«События — одно страшнее другого, преступления, имени которым нет на обыкновенном языке, хаос мыслей, чувств, настроений — и над всем торжествующее царство ненависти, нечеловеческой злобы и общей муки», — говорил преподобный о смутных временах.

Святой отмечал, что видел то, каким будет конец мира, но не смог назвать момент, когда это произойдет. Он утверждал, что даже ангелы на небе не знают, когда наступит конец всего.

Однако он уверял, что Россия будет стоять долго, если люди не отвернутся от бога. По мнению Серафима Саровского, религия может спасти людей даже в самые темные времена. Он призывал задуматься над своими мыслями и поведением, а также об отношении к ближним.

«Исправимся — да Господь нас помилует! Возлюбим Церковь Святую и Православную, возлюбим веру, как наше твердое и благодатное ограждение; да будут правда нам в броню и благочестие — в щит спасения»